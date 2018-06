Medizinprodukte: die Quadratur des Kreises?

Wie man Anforderungen an Medizinprodukte unter einen Hut bringt, erklären die Expert/innen im Juni am TÜV AUSTRIA Medizinprodukte-Tag.

Wien/Niederösterreich (OTS) - Medizinprodukte müssen längst nicht nur sicher sein: Sie müssen sicher, effizient und kostengünstig sein. Am 21. Juni erläutern Medizinprodukte-Experten, wo der OP-Handschuh drückt: Am 11. TÜV AUSTRIA Medizinprodukte-Tag am TÜV AUSTRIA Campus in Brunn am Gebirge – dem Branchentreff für Betreiber, Hersteller, Anwender und Berater. Sie diskutieren gemeinsam mit den Referent/innen die neuen Herausforderungen eines Fachbereiches, der sich im Umbruch befindet.

Das sind vor allem neue Regelwerke, neue Technologien und der Ruf nach mehr Effizienz bei gleichzeitig gestiegenem Kostendruck – diese Anforderungen zu vereinen, fällt den Verantwortlichen oft schwer. Nebenbei gewinnen Home-Care-Produkte und IT-Netzwerke im Gesundheitswesen immer mehr an Bedeutung. Am TÜV AUSTRIA Medizinprodukte-Tag präsentieren die Referent/innen mögliche Lösungsansätze zu akuten Fragen: Wie soll der risikofreie Betrieb von Medizinprodukten sichergestellt werden? Wie hilfreich ist die neue Datenschutzgrundverordnung bei der Gewährleistung von Gesundheit und Privatsphäre?

Was getan wird, um die Qualität von Medizinprodukten zu gewährleisten, bestimmt die Agenda am Expertentag. Die Prämisse soll auf jeden Fall aufrechterhalten werden: Der Patient muss sicher sein und wird es auch in Zukunft bleiben.

21.06.2018, TÜV AUSTRIA Campus, TÜV AUSTRIA Platz 1, 2345 Brunn am Gebirge. Jetzt anmelden unter www.tuv-akademie.at/medizinprodukte-tag

Datum: 21.06.2018, 09:00 - 17:00 Uhr

Ort: TÜV Austria Campus

TÜV Austria-Platz 1, 2345 Brunn am Gebirge, Österreich

Url: https://www.tuv-akademie.at/medizinprodukte-tag

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Johann GOTTHART, MBA, Programmverantwortlicher Medizintechnik, Strahlen- & Laserschutz, TÜV AUSTRIA Akademie, TÜV AUSTRIA-Platz 1, 2345 Brunn am Gebirge, E-Mail: johann.gotthart @ tuv.at