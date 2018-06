Wien-Hernals: Zwei Festnahmen nach Diebstahl

Wien (OTS) - Am 06. Juni 2018 gegen 16.00 Uhr konnten drei Verdächtige (12, 38, 40) vom Verkaufspersonal eines Schuhgeschäftes am Elterleinplatz beobachtet werden. Die drei Frauen wurden bis zum Eintreffen der verständigten Polizisten angehalten. Eine 38- und eine 40-Jährige wurden festgenommen. Eine 12-Jährige wurde an einen Erziehungsberechtigten übergeben.

