Wien-Donaustadt: Zusammenstoß zwischen Radfahrerin und Fußgänger

Wien (OTS) - Am 06. Juni 2018 ereignete sich gegen 07.15 Uhr im Bereich des Biberhaufenweges ein Verkehrsunfall. Nach ersten Erhebungen ging ein 14-Jähriger am Radweg in Richtung Raffineriestraße. Eine 45-jährige Radfahrerin fuhr auf dem Radweg vom Biberhaufenweg in Richtung Raffineriestraße. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß. Der Bub als auch die Frau kamen zu Sturz und verletzten sich. Die Radfahrerin wurde mit einer Gehirnerschütterung und diversen Prellungen und Abschürfungen in einem Krankenhaus stationär aufgenommen.

