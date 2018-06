Wien-Neubau: Kollision zwischen Fahrzeuglenkerin und Fußgängerin

Wien (OTS) - Am 06. Juni 2018 ist es gegen 11.00 Uhr im Bereich des Museumsplatzes zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Eine 21-Jährige fuhr mit ihrem PKW auf dem Museumsplatz in Richtung Getreidemarkt. Sie benützte dabei den äußerst rechten Fahrstreifen und wollte nach rechts in die Tiefgarage vom Museumsquartier einbiegen. Dabei kam sie aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine steinerne Bank und stieß gegen eine 44-Jährige, die am Gehsteig stand. Die Fußgängerin wurde mit einer Rissquetschwunde und Verletzungen im Bereich des Rückens in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuglenkerin erlitt Abschürfungen am Unterarm.

