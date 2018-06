Wien-Favoriten: Festnahme nach Einbruch

Wien (OTS) - Ein 38-Jähriger stieg am 06. Juni 2018 gegen 15.00 Uhr über das Dach in eine Wohnung in der Scheugasse. Als er dabei vom Eigentümer überrascht wurde, flüchtete er und versteckte sich im Stiegenhaus. Bei einer Durchsuchung des gesamten Wohnhauses konnte der 38-Jährige aufgefunden und festgenommen werden.

