Wien-Alsergrund: Festnahme nach Suchtmittelhandel

Wien (OTS) - Beamte der Bereitschaftseinheit konnten am 06. Juni 2018 gegen 14.45 Uhr einen Suchtmittelhandel zwischen einem 26- und 39-Jährigen wahrnehmen. Beide Männer wurden vor Ort angehalten und festgenommen. Aufgrund des Umstandes, dass der 26-Jährige heftige Schluckbewegungen durchführte, wurde er zu einer Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Hier wurde festgestellt, dass er mindesten sieben Kugeln verschluckt hatte. Der 26-Jährige wurde in eine „Schluckerzelle“ gebracht. Im Zuge der Einvernahme des 39-Jährigen stellte sich heraus, dass sich der Mann unrechtmäßig in Österreich aufhält. Er wurde ebenfalls festgenommen.

