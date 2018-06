eleven-x, ESCRYPT und OrbiWise kooperieren zwecks Integration einer innovativen kabellosen IoT-Datensicherheitslösung

Die Lösung bietet einen beispiellosen Datensicherheitsstandard für Kanadas IoT-Netzwerk, das sich von Küste zu Küste spannt

eleven-x Inc., der Betreiber von Kanadas erstem und einzigem öffentlichen Küste-zu-Küste Niederspannungsnetzwerk, optimiert für das Internet der Dinge [IoT], ESCRYPT, weltführend in dem Bereich von Software- und Kommunikationssicherheit, und OrbiWise, die Entwickler von OrbiWAN[TM], dem führenden LoRaWAN(TM) Netzwerkserver, sind erfreut, die Integration von ESCRYPTs neuem KMS für LoRaWAN[TM] mit dem OrbiWAN[TM] Server auf dem Netzwerk von eleven-x bekannt zu geben. Alle Smart City und IoT-Anwendungen, die das Netzwerk nutzen, wird dank dieser Integration ein beispielloser Datensicherheitsstandard geliefert.

Die neue Lösung geht das Problem sicherer Schlüsselverwaltung an, indem eindeutige Schlüssel für LoRaWAN[TM]-Geräte im ESCRYPT-KMS für das LoRaWAN[TM]-System sicher gespeichert werden. Die sichere Handhabung von Schlüsseln durch dieses System ermöglicht es, die vollständige Sicherheit, die dem LoRaWAN[TM] eigen ist, zu realisieren und gleichzeitig die Kosten und das Risiko durch manuelle Schlüsselverwaltung zu eliminieren. Kunden können sich der gegenseitigen Authentifizierung von Gerät und Netzwerk sicher sein, während die Daten, die über das eleven-x-Netzwerk übermittelt werden, von dem Gerät bis zum Anwendungsserver des Kunden verschlüsselt sind und so die Anwendungsdaten des Kunden durchgängig schützen.

Die Integration verbindet das Wissen von drei weltführenden Internet of Things [IoT] Organisationen, die in Bezug auf die Datensicherheit vom Gerät zum Dashboard neue Standards setzen. ESCRYPT ist weltweit führend auf dem Gebiet der Softwaresicherheit für Kommunikationen und Konnektivität für die IoT- (Internet of Things) und die intelligente Automobilindustrie. OrbiWAN(TM) von OrbiWise ist der bevorzugte LNS von Netzwerkbetreibern weltweit, da er die modernste LoRaWAN[TM] Spezifikationsunterstützung bietet sowie die Flexibilität, zusätzliche Sicherheit durch Schlüsselmanagement und Serverunterstützung hinzuzufügen. Das eleven-x LoRaWAN[TM]-Netzwerk ist für das Internet of Things optimiert und befähigt das Versprechen von Smart Cities, Gebäuden, Universitätsgeländen und Unternehmens-IoT-Anwendungen in ganz Kanada.

"Sensitivität in Bezug auf Datensicherheit und Geheimhaltung ist ein wichtiger Faktor für unsere Kunden und für IoT-Anwendungen im Allgemeinen", sagte Dan Mathers, President und CEO von eleven-x Inc. "Wir sind wirklich begeistert, mit Weltklasse-Partnern wie OrbiWise und ESCRYPT zusammenzuarbeiten, um unseren Kunden beispiellose Sicherheitsstandards zu liefern."

"Wir haben uns mit eleven-x und OrbiWise zusammengetan, um das ESCRYPT-KMS zu entwickeln, um die Bedürfnisse von Modulherstellern, Serverbetreibern und Netzwerkbetreibern im LoRaWAN[TM]-Ökosystem zu befriedigen. Ziel war es, die besten Sicherheitspraktiken für die Kunden eines LoRaWAN[TM]-Netzwerkes anzubieten", sagte Tony Rosati, Director of IOT Security bei ESCRYPT.

"OrbiWise schätzt die Beziehung zu unseren Partnern bei eleven-x und war begeistert über die Aussicht, ihnen dabei zu helfen, ein noch sichereres Netzwerk für ihre Expansion in ganz Kanada zu entwickeln, indem sie mit ESCRYPT zusammenarbeiten, um ihr exzellentes KMS für die LoRaWAN[TM]-Schlüsselmanagement-Lösung mit unserem branchenführenden OrbiWAN[TM]-LNS zu integrieren," sagte Domenico Arpaia, CEO von OrbiWise.

Das eleven-x-Netzwerk unterstützt die Nutzung von günstigen batteriebetriebenen Sensoren und ist für IoT-Anwendungen, deren Anforderungen kabellose Konnektivität umfassen, sowie mit Geräten, die lange Batterielaufzeit, keine Wartung und geringe Gesamtbetriebskosten benötigen, vorgesehen.

Über ESCRYPT [ein Geschäftsbereich der Bosch Group]

ESCRYPT ist ein weltweit führender Systemanbieter für integrierte Sicherheit. Mit Standorten in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Schweden, den USA, Kanada, Indien, China, Korea und Japan verfügen wir über Sicherheitsspezialisten, die bei aktuellen Sicherheitsthemen wie sichere M2M-Kommunikation, IT-Sicherheit im Internet of Things, Schutz von e-Geschäftsmodellen und Automobilsicherheit helfen können. Sie entwickeln hoch-sichere, weltweit geschätzte Produkte und Lösungen, die den spezifischen Anforderungen eingebetteter Systeme und der entsprechenden IT-Infrastruktur angepasst werden und millionenfach in der automobilen Serienproduktion getestet wurden und sich bewährt haben. Weitere Informationen finden Sie auf: http://www.escrypt.com

Über OrbiWise

OrbiWise SA ist ein führender internationaler Lösungsanbieter für LPWA-IoT-Netzwerke, die auf der LoRaWAN(TM)-Technologie basieren, und ein zahlendes Mitglied der LoRa(TM) Alliance. Kunden von OrbiWise setzen unter anderem LPWA-Netzwerke in Anwendungen für die intelligente Stadt, präzise Landwirtschaft und Industrie ein. OrbiWises OrbiWAN[TM] LoRaWAN[TM] Network Server (LNS) Lösung ist ein branchenführendes Produkt, das die Informationen liefert, um die Vorgänge von LoRaWAN(TM)-Netzwerken auszuführen, aufrechtzuerhalten und zu überwachen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Plan-Les-Ouates, Genf, Schweiz mit zusätzlichen Niederlassungen in Mumbai, Indien, Mazedonien und Atlanta, Georgia, USA. Weitere Informationen finden Sie auf: http://www.orbiwise.com

Über eleven-x Inc.

eleven-x, ein zahlendes Mitglied der LoRa(TM) Alliance, ist ein Netzwerkbetreiber der nächsten Generation, der das Internet of Things [IoT] befähigt. Unser "low power wide area network" [LPWAN] ist Kanadas erstes und einziges öffentliches Küste-zu-Küste Netzwerk, das die Nutzung von günstigen Sensoren und Geräten für eine Vielfalt von Smart City- and Unternehmens-IoT-Anwendungen unterstützt. Basierend auf LoRaWAN(TM), einem internationalen Standard, der von über 500 Unternehmen unterstützt wird, ermöglicht unser Carrier-Grade-Netzwerk Kunden im privaten und im öffentlichen Sektor, Assets kosteneffizient zu verwalten, Smart Cities aufzubauen und zu warten sowie Nachhaltigkeit für die Umwelt zu verwirklichen. Besuchen Sie eleven-x.com für weitere Informationen.

Nutzung der LoRaWAN(TM)-Marke erfolgt unter Lizenz der LoRa Alliance(TM)

