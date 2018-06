BIRKENSTOCK eröffnet ersten Store in Dänemark

Neustadt (Wied)/Kopenhagen (Wied)/Kopenhagen (ots) - Ab dem 30. Mai können Kunden auf der Kronprinsensgade 13 in Kopenhagen aus der kompletten Markenkollektion shoppen.

Der neue Marken-Store befindet sich in der Kronprinsensgade in der Kopenhagener Altstadt. Die beliebte Einkaufsstraße zählt zu den bekanntesten und meistbesuchten Straßen der dänischen Hauptstadt. Auf einer Ladenfläche von 90 m2 finden Kunden das gesamte Produktsortiment von BIRKENSTOCK übersichtlich sortiert. Erstmals wird es eine Auswahl von über 250 Produkten geben, darunter Sandalen und geschlossene Schuhe für Damen, Herren und Kinder sowie Taschen, Gürtel, Socken und Accessoires von BIRKENSTOCK. Ebenfalls im Angebot wird die Naturkosmetik-Linie BIRKENSTOCK Natural Care mit einer Reihe von Hand- und Fußpflegeprodukten sein.

"Kopenhagen zählt zu den Trendsetter-Städten der Modewelt. In unserem ersten offiziellen Marken-Store in der dänischen Hauptstadt bieten wir nun die größte Auswahl an BIRKENSTOCK-Produkten in Dänemark an. Somit sind wir noch besser in der Lage, alle Facetten unserer Premium-Lifestyle-Marke zu präsentieren. Erhebliches Umsatzpotenzial erwarten wir vor allem von den Produktkategorien geschlossene Schuhe, Kinderschuhe sowie Socken und Accessoires", sagte Per Friis, Managing Director von BIRKENSTOCK Dänemark.

Friis ist für die Geschäftsleitung der Niederlassung in Kopenhagen verantwortlich. Er leitet ein fünfköpfiges Team und kann auf 25 Jahre Berufserfahrung in der Mode- und Lifestyle-Branche zurückgreifen. Nach Gründung mehrerer Unternehmen und Geschäfte für den Vertrieb von ausgewählter Streetwear in Dänemark und Skandinavien wechselte er zum spanischen Schuhhersteller Camper. Bei Camper war Friis zuletzt als Account Manager für Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland und Island tätig. In dieser Funktion betreute er den gesamten Kundenstamm der Marke in Skandinavien.

Aus strategischen Gründen hatte BIRKENSTOCK kürzlich entschieden, seine Produkte in Dänemark künftig direkt zu vertreiben. Zuvor war das Unternehmen knapp 15 Jahre lang von einem lokalen Vertriebspartner vertreten worden. Auf Basis der großen Popularität seiner Sandalen wird das Unternehmen nun auch alle anderen Produktkategorien einführen, die unter der Marke BIRKENSTOCK angeboten werden. Neben der starken Nachfrage nach Frühjahrs- und Sommerartikeln rechnet das Unternehmen künftig auch mit einem erhöhten Interesse an ganzjährig verfügbaren Produkten aus dem Sortiment.

BIRKENSTOCK Store Kopenhagen

Kronprinsensgade 13 1114 Kopenhagen

Öffnungszeiten:

Mo.- Do., 10 bis 18 Uhr

Fr., 10 bis 19 Uhr

Sa., 10 bis 16 Uhr

Über BIRKENSTOCK

BIRKENSTOCK ist eine Global Footwear Brand und eine Weltmarke, die für Qualität, Funktion und Wohlbefinden in einem ganz umfassenden Sinn steht. Mit weltweit rund 3.800 Mitarbeitern ist das traditionsreiche Familienunternehmen in sechster Generation zugleich einer der größten Arbeitgeber der deutschen Schuhindustrie. Die historischen Wurzeln des Schuhherstellers lassen sich bis ins Jahr 1774 zurückverfolgen. BIRKENSTOCK hat den Begriff "Fußbett" bereits in den 1930er Jahren verwendet und inhaltlich so geprägt, wie er Verbrauchern in aller Welt heute geläufig ist - als Inbegriff von herausragendem Geh- und Stehkomfort. Spätestens seit Anfang der 70er Jahre ist BIRKENSTOCK ein Global Player: Die in Deutschland produzierten Sandalen werden heute in über 100 Ländern der Welt auf allen fünf Kontinenten verkauft. Daneben verfügt BIRKENSTOCK über ein wachsendes Sortiment an geschlossenen Schuhen und Kinderschuhen sowie Berufsschuhen und Spezialprodukten für den Orthopädiefachhandel, an Socken, Taschen und Gürteln. 2017 hat BIRKENSTOCK das Sortiment um Schlafsysteme und Naturkosmetik (BIRKENSTOCK NATURAL SKIN CARE) erweitert. Konzernsitz ist Neustadt (Wied). In Deutschland ist BIRKENSTOCK an zehn Standorten in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen, Bayern und Sachsen vertreten. In den USA sowie in Brasilien, China, Hongkong, Japan, Dänemark, Slowakei, Spanien und dem Vereinigten Königreich verfügt das traditionsreiche Familienunternehmen über

eigene Vertriebsgesellschaften.

