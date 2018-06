Kunsthistorisches Museum und WienTourismus starten gemeinsame Instagram-Aktion #viennamuseumsixpack

Von 11. – 16. Juni: 6 Tage – 6 Museen – 6 Euro

Wien (OTS) - Anpfiff! Rechtzeitig vor dem Beginn der Fußball WM startet das Kunsthistorische Museum gemeinsam mit dem Wien Tourismus auf Instagram das #viennamuseumsixpack Angebot für alle Museumsbegeisterten.

Für das Kunsthistorische Museum (11.6.), die Hofjagd- und Rüstkammer (12.6.), die Kaiserliche Schatzkammer (13.6.), das Theatermuseum (14.6.), das Weltmuseum Wien (15.6.) und die Kaiserliche Wagenburg (16.6.) können an dem jeweiligen #viennamuseumsixpack Tag mit einem Codewort an der Kassa ermäßigte Tickets für 6 Euro erworben werden. Mit dem 6-Euro Ticket erhält man auch die KHM-Jahreskarte um 6 Euro ermäßigt. Mit dem jeweiligen Codewort gibt es an allen Aktionstagen zusätzlich exklusiv 6% Ermäßigung im neuen Imperial Shop in der Hofburg.

Den richtigen Code erhalten Interessierte während der Aktionswoche täglich über Instagram: @kunsthistorischesmuseum und @viennatouristboard

Alle Infos im Detail finden Sie auf:

https://www.wien.info/de/kampagnen/MuseumSixPack



https://www.wien.info/en/campaigns/ViennaMuseumSixPack

