Bis zu 11.000 Euro für den Ersatz einer Ölheizung!

Sanierung und Kesseltausch sind das Gebot der Stunde

Wien (OTS) - Mit einem 5.000 Euro „Raus aus Öl“-Bonus bei Sanierungen setzt das Nachhaltigkeitsministerium zwei wichtige Zeichen für den Wärmemarkt: Einerseits müssen die Gebäudehüllen im veralteten Bestand auf den Stand der Technik gebracht werden. Andererseits können wir in Zukunft nur mit erneuerbaren Energien heizen. Aus diesen Gründen begrüßt der Österreichische Biomasse-Verband den neu vorgestellten Sanierungscheck 2018. Besonders die neue Forcierung der Teilsanierungen ist der richtige Weg, denn nicht jeder kann die nötigen Investitionen auf einmal tätigen. Erstmals können auch bereits sanierte Gebäude den „Raus aus Öl“-Bonus beantragen, genauso wie Einzelmaßnahmen in Kombination mit einem Kesseltausch. Zieht man die Förderungen der Länder für einen Kesseltausch zusätzlich in Betracht, können zum Beispiel in Vorarlberg Förderungen in der Höhe von bis zu 11.000 Euro lukriert werden. In allen übrigen Bundesländern wird die Kesseltauschförderung durch den „Raus aus Öl“-Bonus mehr als verdoppelt. Nun gilt es weiter, den Einbau von neuen Ölkesseln zu unterbinden, wie es in der Energiestrategie angekündigt wurde.

Eine Förderübersicht für den Kesseltausch samt Ansprechpartnern bietet der Österreichische Biomasse-Verband HIER an.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Biomasse-Verband

Antonio Fuljetic-Kristan

+43 (0)1 533 07 97 – 31, 0660 855 6804

fuljetic @ biomasseverband.at