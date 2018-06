Schieder zu Fiskalrat: „Alle müssen von Hochkonjunktur profitieren“

„Schwarz-Blau spaltet die Gesellschaft“ - „Kürzungen für aktive Arbeitsmarktpolitik sind verteilungspolitisch und wirtschaftspolitisch falsch“

Wien (OTS/SK) - Der Fiskalrat hat heute bestätigt, dass die gute Budgetentwicklung vor allem der hervorragenden wirtschaftlichen Entwicklung zu verdanken ist. Der geschäftsführende SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder warnt jetzt davor, dass die schwarz-blaue Regierung mit diesem Erbe ihrer Vorgängerregierungen sehr fahrlässig umgeht. „Eine vernünftige Wirtschaftspolitik schaut darauf, dass alle vom Aufschwung profitieren. Kurz und Strache machen leider das Gegenteil. Sie kürzen bei den ArbeitnehmerInnen, im Sozial- und Gesundheitssystem, um so Steuergeschenke für die großen Konzerne zu finanzieren“, kritisiert Schieder. „Das ist verteilungspolitisch und wirtschaftspolitisch falsch.“ ****

Schieder kritisiert insbesondere die Tatsache, dass die Regierung die Aktion 20.000 für Arbeitssuchende über 50 ersatzlos gestrichen hat; in Summe kürzt die Regierung eine halbe Milliarde bei der aktiven Arbeitsmarktpolitik. Und damit vergibt die Regierung, wie Schieder betont, die große Chance, die uns die Hochkonjunktur jetzt bietet, nämlich mit einer Qualifizierungsoffensive die Arbeitslosigkeit ganz massiv und nachhaltig zu senken.

Das ist übrigens auch die Empfehlung der OECD. Die Regierungen der Industriestaaten sollen alles unternehmen, um „inklusives Wachstum“ zu fördern. Schieder sieht die österreichische Regierung hier in der Gegenrichtung unterwegs: „Kurz und Strache tun alles, um die Gesellschaft zu spalten. Wer es ohnehin schon schwer hat am Arbeitsmarkt, bei dem streichen sie die Unterstützung am meisten.“ (Schluss) mr/wf/mp

