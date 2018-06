Robotics Day 2018: Leistungsschau der Roboter

Am 14. Juni lädt der Studiengang Mechatronik/Robotik von 9 bis 16 Uhr wieder bei freiem Eintritt zum Robotics Day.

Wien (OTS) - Am 14. Juni präsentiert der Studiengang Mechatronik/Robotik im Rahmen des ROBOTICS DAY den Besucherinnen und Besuchern neue Projekte von Studierenden und gibt Einblicke in die technische Infrastruktur an der FH Technikum Wien. Einige der Highlights:

In der digitalen Fabrik werden Anwendungen zu aktuellen Themen der Produktionstechnik sowie Virtual und Augmented Reality präsentiert.

Der Bassroboter ergänzt als Neuzugang die schon bestehende Roboterband aus Schlagzeug- und Keybord-Roboter.

Am digitalisierten Kirmes-Greifautomaten wird Internet of Things sichtbar gemacht.

Die digitale Miniaturfabrik zeigt eine funktionierende Produktionsumgebung im Modelmaßstab auf Tischgröße.



Neben den Studierenden der FH Technikum Wien sind am ROBOTICS DAY auch die renommierten Hightech-Unternehmen KUKA, ABB, SCM, Pilz Gmbh, SICK Gmbh, Franz Josef Mayer GmbH sowie das TU Racing Team mit Stationen und Ausstellungsstücken vor Ort vertreten.

Robotics Day 2018

Datum: 14.06.2018, 09:00 - 16:00 Uhr

Ort: FH Technikum Wien

Höchstädtplatz 6, 1200 Wien, Österreich

Url: https://www.technikum-wien.at/roboticsday

