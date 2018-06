NEOS Wien/Neubau: 13A-Streckenführung darf nicht geteilt werden

„Der Poker des neuen Bezirksvorstehers geht nicht auf – der 13A ist in Gefahr“

Wien (OTS) - „Der 13A bildet eine so wichtige Verkehrsverbindung für Wien, es braucht daher endlich eine Einigung auf eine Lösung, die für die Bewohner_innen in Neubau am besten ist. Und das bedeutet auf jeden Fall keine Teilung der Streckenführung, die dem 13A nun droht. Möglich wäre die durchgehende Busstrecke nur mit einer doppelten Linienführung durch die Neubaugasse“, erklärt NEOS Wien Verkehrssprecherin Bettina Emmerling. „Der Poker des neuen Bezirksvorstehers geht also nicht auf, denn seinem Vorschlag, den 13A durch die Siebensterngasse zu führen, erteilen die Wiener Linien nun eine klare Absage“, so Emmerling weiter.

Stefan Magometschnigg, Klubobmann von NEOS Neubau: „Durch die brachiale Vorgehensweise des Bezirksvorstehers muss nun befürchtet werden, dass die wichtigste Buslinie Wiens mit den meisten Fahrgästen zerteilt und auch der eigene Bezirk von dessen Versorgung abgeschnitten wird. Wir NEOS haben uns immer schon für die Doppelführung durch die Neubaugasse ausgesprochen, weil damit am ehesten Rücksicht auf die bestehenden Strukturen genommen werden kann, und alle anderen Varianten eine Verschlechterung für die Bewohner_innen und Busnutzer_innen bedeuten würden. Wir hoffen, dass der Bezirksvorsteher und die anderen Fraktionen doch noch zur Vernunft kommen. Denn jeder Tag, der mit Machtpokerspielchen braucht wird, fehlt für die Planung des Umbaus der Neubaugasse und wirkt sich möglicherweise negativ auf die kommenden Baujahre aus.“

