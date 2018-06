Freiheitliche Arbeitnehmer: Sozialministerin Hartinger-Klein sichert Solidaritätsprämienmodell für VOEST

Wien (OTS) - Eine geplante Schichtumstellung in der voestalpine Stahl GmbH stand im April dieses Jahres plötzlich vor dem Aus. Seit Jahren wurden geförderte Schichtmodelle mit reduzierter Arbeitszeit geführt, im Gegenzug Arbeitslose als Ersatzkräfte in der VOEST beschäftigt. Das AMS Oberösterreich verwehrte im Frühjahr 2018 wider Erwarten der VOEST die seit Jahren dafür gewährte Förderung. VOEST-Zentralbetriebsrat Gerhard Knoll verhandelte mit Sozialministerin Beate Hartinger-Klein, woraufhin sie beim AMS intervenierte und dieses die finanziellen Mittel für das sogenannte „Solidaritätsprämienmodell“ sicherstellte. „Es ist mir gelungen, dieses überraschende Verweigern einer Förderung seitens des AMS -möglicherweise aus parteipolitischen Motiven - in konstruktiven Verhandlungen mit dem Sozialministerium abzuwenden,“ freut sich der Bundesobmann der Freiheitlichen Arbeitnehmer, AK-Vorstand Gerhard Knoll.

Knoll verweist darauf, dass es der zuständigen Ministerin ein berechtigtes Anliegen ist, dass die finanziellen Mittel des AMS effizient eingesetzt werden. „Beim konkreten Solidaritätsprämienmodell – die betroffenen Mitarbeiter sind durch kürzere Arbeitsblöcke und kleineres Beschäftigungsausmaß geringeren Belastungen ausgesetzt – hat mir Ministerin Hartinger-Klein zugestimmt, dass hier die finanzielle Unterstützung des AMS bestens eingesetzt wird“, berichtet der FA-Bundesobmann, dass das Ministerium nunmehr diese Förderung für die VOEST freigegeben hat. „Die Fortsetzung dieser wichtigen Förderung zeigt: Es wird im System und nicht bei den Menschen gespart“, betont Knoll.

