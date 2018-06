"Cities in Progress" - Die BMW Group und Städte auf vier Kontinenten diskutieren über nachhaltige Mobilität (FOTO)

München (ots) -

- Auftakt der BMW Group Dialogues 2018 in Los Angeles

- Schwerpunkt: Bessere Mobilität für bessere Städte

- Kooperation mit Los Angeles Cleantech Incubator gestartet

Nie waren die Herausforderungen und die Chancen für urbane Mobilität größer als heute. Diese Herausforderungen zu verstehen und daraus Chancen für eine neue urbane Mobilität zu entwickeln - das ist die Aufgabe der BMW Group Dialogues. Die BMW Group organisiert die weltweite Veranstaltungsreihe als Plattform für konstruktive Dialoge auf Augenhöhe mit Vertretern von Städten, Unternehmen, Instituten, Universitäten und Bewohnern. Die diesjährige Veranstaltungsreihe steht unter dem Motto "Cities in Progress" - "Städte im Wandel". Sie beginnt am 06. Juni in Los Angeles.

Austausch von Know-how und Förderung innovativer Ideen

Die BMW Group will auf Basis der Dialoge die eigene Strategie weiterentwickeln, um langfristig ein Treiber urbaner Mobilität in den Städten zu sein. Nach der Auftakt-veranstaltung in Los Angeles sind Melbourne, Shenzhen, Rotterdam und Berlin Stationen der diesjährigen BMW Group Dialogues. Jede Veranstaltung besteht aus zwei Workshops, im Rahmen derer ein umfassendes Bild aller Herausforderungen in den jeweiligen Städten entwickelt werden soll. Die aus den Dialogues gewonnen Erkenntnisse sollen als Input für das Produkt- und Dienstleistungsportfolio der BMW Group dienen.

Erster Meilenstein der "Cities in Progress" BMW Group Dialogues: Kooperation mit LACI

Saubere und nachhaltige Lösungen für die urbane Mobilität der Zukunft zu entwickeln gehört auch zu den Zielen des Kooperationspartners Los Angeles Cleantech Incubator (LACI). Vor Ort wird die nun kommunizierte Zusammenarbeit zwischen LACI und der BMW Group vom BMW Group Technology Office USA geführt. Simon Euringer, Vice President BMW Group Technology Office USA, freut sich auf spannende Ergebnisse: "LACI hat eine einzigartige Strategie entwickelt: Verschiedene Stakeholder, die an unterschiedlichen Projekten arbeiten, nutzen Synergien, um ein nachhaltiges Mobilitätskonzept für den urbanen Raum zu entwickeln und umzusetzen. Die BMW Group ist führend auf dem Gebiet der innovativen Mobilität: Wir liefern vernetzte, elektrische und zunehmend automatisierte Fahrzeuge. Auch Connected Driving sowie Shared Mobility-Angebote gehören zu unserem Portfolio. LACI verfolgt die gleichen Ziele wie die BMW Group und hat innovative Visionen - der Inkubator ist ein perfekter Partner für

uns."

"Wir freuen uns sehr, dass die BMW Group sich dazu entschieden hat, ihren ,Cities in Progress' Dialogue hier beim LACI zu starten. Dies passt besonders gut, da BMW sich für einen Zusammenschluss mit privaten und öffentlichen Branchenführern, Versorgungsunternehmen sowie Regulierungsbehörden in LACIs neu geschaffener Partnerschaft für innovative Fortbewegung und Elektromobilität entschieden hat". erklärt Matt Petersen, President und CEO von LACI.

"Angesichts der Tatsache, dass BMW eine treibende Kraft in Sachen urbaner Mobilität darstellt, sind sie für uns ein passender Partner bei unseren Bestrebungen gegen den Klimawandel, für eine Reduzierung der Luftverschmutzung sowie für eine Verbesserung der Lebensqualität in unseren Städten mittels Innovationen und Elektromobilität."

Rückfragen & Kontakt:

Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an:

Unternehmenskommunikation BMW Group



Milena Pighi, Milena.PA.Pighi @ bmw.de, Tel.: +49-89-382-66563

Kai Zöbelein, Kai.Zoebelein @ bmw.de, Tel: +49-89-382-21170