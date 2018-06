Leichtfried: Kurz-Plan für EU-Ratsvorsitz bedient Interessen der internationalen Großkonzerne

Regierung legt Programm für Ratsvorsitz vor - SPÖ-Europasprecher: „Ratsvorsitz wird für ÖsterreicherInnen mindestens doppelt so teuer wie von Kurz behauptet“

Wien (OTS/SK) - „Das Programm des EU-Ratsvorsitzes zeigt klar, für wen Schwarz-Blau Politik macht. Bedient werden die Interessen ihrer Wahlkampfsponsoren und internationaler Großkonzerne. Bei Fragen der Steuergerechtigkeit und im Kampf gegen Lohn- und Sozialdumping liest sich das Programm der Regierung wie ein einziger Lückentext“, kritisiert SPÖ-Europasprecher Jörg Leichtfried das heute in Brüssel präsentierte Programm für den Ratsvorsitz. „Außerdem wird die EU-Ratspräsidentschaft eine riesige Fotoshow von Kurz und Co. Und über die wahren Kosten werden falsche Zahlen gestreut“, kritisiert Leichtfried. ****

„Der Schutz der europäischen Außengrenzen ist zweifellos eine große Herausforderung. Genauso wichtig ist es aber, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besser vor ausbeuterischen Machenschaften in Europa zu schützen. Doch die Regierung will Maßnahmen gegen Lohn- und Sozialdumping nur verzögern. Im Programm ist zudem kein Wort über die neue EU-Arbeitsbehörde zu finden“, kritisiert Leichtfried.

Diese Verzögerungstaktik ortet der SPÖ-Europasprecher auch beim Bekämpfen von Steuerbetrug in der EU. „Internationale Großkonzerne können sich schon auf die schwarz-blaue EU-Ratspräsidentschaft freuen. Sie sind die großen Profiteure, während die Menschen durch die Finger schauen“, betont Leichtfried.

Er bekräftigt seine Kritik an den falschen Angaben von Kurz zu den Kosten der Ratspräsidentschaft. „Statt 43 Millionen Euro kostet der Vorsitz mindestens doppelt so viel. Rechnet man auch noch zusätzliche Personalkosten dazu, sogar das Dreifache“, so der Abgeordnete. (Schluss) mr/mp

