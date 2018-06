AK zum Streit um 13A: Vorfahrt für 15 Millionen Fahrgäste vor Bezirksinteresse

Keine Zweiteilung der 13A-Strecke / Grundsätzliche Kompetenzregelung zwischen Stadt und Bezirken bei wichtigen Verkehrsanliegen längst überfällig

Wien (OTS) - „Vorfahrt für 15 Millionen Fahrgäste gegenüber den Bezirksinteressen“, sagt der Leiter der Abteilung Kommunalpolitik, Thomas Ritt, zum Streit zwischen den Wiener Linien und dem Bezirk Neubau um die Route des 13A-Busses. Durch den U2/U5-Bahnbau wird eine neue Linienführung des 13A fällig. Die Wiener Linien wollen die Neubaugasse für den 13A in beiden Richtungen freigeben. Doch dies blockiert der 7. Bezirk. Ritt befürchtet jetzt eine Zweiteilung der 13A-Strecke ab der Mariahilfer Straße: Die Fahrgäste könnten nicht mehr durchfahren und müssten auch beim Umstieg in die U-Bahn deutliche Wegverlängerungen in Kauf nehmen. „Das wäre ein Kompromiss auf Kosten der Fahrgäste“, warnt Ritt. „Etwa 15 Millionen Fahrten werden im Jahr mit dem 13A gemacht. Das ist eine der wichtigsten Busrouten quer durch die Stadt. Da müssen die Bezirksinteressen vor dem Interesse der Allgemeinheit zurück-stehen.“

Für Ritt ist der Streit um den 13A ein Musterbeispiel dafür, dass es grundsätzlich eine klarere Kompetenzverteilung zwischen Stadt und Bezirken in Wien braucht. „Wo stadtweite Interessen berührt sind, muss auch die Stadt übergeordnete Entscheidungen treffen. Bezirks-Alleingänge dürfen nicht zum Nachteil aller werden.“

