Pressekonferenz: Gut Ding braucht Eile! – Sonnenstromwende JETZT!

Weckruf an die Regierung

Wien (OTS) - Mit der Ankündigung, die österreichische Stromproduktion bis zum Jahr 2030 zu hundert Prozent (national-bilanziell) auf erneuerbare Primärenergie umzustellen, hat die türkis-blaue Bundesregierung eine plakative Vorgabe erstellt, die europaweit vorbildlich sein könnte. Am 28. Mai 2018 hat die Regierung unter dem Titel „Mission 2030“ die neue Klima- und Energiestrategie auch beschlossen. Der Bundesverband Photovoltaic Austria (PVA) fordert nun unter dem Motto „Gut Ding braucht Eile! – Sonnenstromwende JETZT!“ die Ankündigungen mit Inhalt zu befüllen. Die Photovoltaik wird 2018 ein Rekordjahr erleben, allerdings auf Grund der Beschlüsse der Vorgängerregierung (Kleine Ökostromnovelle). Die neue Regierung hat die Förderung für Kleinanlagen fast halbiert; dies sei der Weg in die falsche Richtung, betont der PVA und fordert, das schnell Machbare sofort zu erledigen.

Dies ist:

Die angekündigte Streichung der Eigenverbrauchsabgabe (es bedarf nur der Streichung eines Halbsatzes im Gesetz)

Die Definition des angekündigten 100.000 Dächer-Programms, um Planungssicherheit für das Gewerbe herzustellen

Die Fortführung der Kleinanlagenförderung des Klima- und Energiefonds

Der PVA startet gleichzeitig mit der Pressekonferenz am 13. Juni eine Petition an die Bundesregierung, in der die Österreicherinnen und Österreicher ihre Zustimmung zu den Forderungen bekräftigen können.

Ihre Gesprächspartner:

Dr. Hans Kronberger, Präsident Bundesverband Photovoltaic Austria

Ing. Thomas Becker, ATB Becker

Ing. Gerald Hotz, FRONIUS International GmbH

DI Dr. Kurt Leeb, eww Anlagentechnik GmbH

DI Christoph Panhuber, Energie AG Oberösterreich Renewable Power GmbH

DI Mag. Gudrun Senk, Wien Energie GmbH

Wir bitten um Anmeldung unter office @ pvaustria.at

Gut Ding braucht Eile! – Sonnenstromwende JETZT!

Datum: 13.06.2018, 09:30 Uhr

Ort: Cafe Prückel, „Goldsaal" (eigener Eingang über Biberstraße), Stubenring 24, 1010 Wien

Stubenring 24, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Photovoltaic Austria

DI Vera Immitzer (ehem. Liebl)

01/522 35 81 | 0650/852 00 90

office @ pvaustria.at | www.pvaustria.at

Neustiftgasse 115A/Top19 | 1070 Wien