Umweltdachverband zur Sanierungsoffensive des BMNT: Erster Schritt in die richtige Richtung!

- UWD begrüßt die heute von Bundesministerin Köstinger präsentierte Sanierungsoffensive mit Schwerpunkt „Raus aus dem Öl“

Wien (OTS) - Weitere Maßnahmen müssen folgen

„Die heute von Nachhaltigkeitsministerin Elisabeth Köstinger präsentierte neue Sanierungsoffensive bringt konkrete Maßnahmen in Sachen Klima- und Energiestrategie – das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung!“, sagt Franz Maier, Präsident des Umweltdachverbandes, in einer ersten Reaktion. Die Erhöhung der Sanierungsrate im Gebäudesektor ist ein wesentlicher Schlüssel für die erforderliche substanzielle Effizienzsteigerung und Verbrauchsreduktion. Alle konkreten Maßnahmen, die hier zum Einsatz kommen, sind zu begrüßen. In weiterer Folge sind jedoch rasch gesetzliche Maßnahmen durch jene Bundesländer erforderlich, welche Ölheizungen im Neubau noch nicht unterbunden haben. „Alle direkten und indirekten Förderungen für Ölheizungen sind abzuschaffen und durch Anreize für den Umstieg zu ersetzen. Diese und weitere Maßnahmen sind erforderlich, um die Sanierungsrate bis 2030 auf 3 % zu erhöhen“, so Maier abschließend.

