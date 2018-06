Spatenstich für Büro-Erweiterung der WEB Windenergie AG in Pfaffenschlag

LH Mikl-Leitner: Diese Firma ist regional verankert und international unterwegs

St. Pölten (OTS/NLK) - In Pfaffenschlag im Bezirk Waidhofen an der Thaya konnte am heutigen Mittwoch der offizielle Spatenstich für die Büro-Erweiterung der WEB Windenergie AG vorgenommen werden. An der Spitze der Ehrengäste des Festaktes standen u. a. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Bürgermeister Willibald Pollak, Vorstandsvorsitzender Frank Dumeier und Finanzvorstand Michael Trcka.

„Die Firma WEB brennt für erneuerbare Energie, für Windenergie, für Photovoltaik, für Elektro-Mobilität und für Innovation. Das ist zu spüren, wenn man mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit der Geschäftsführung und mit dem Aufsichtsrat in Kontakt tritt“, sagte die Landeshauptfrau in ihrer Festrede. „Diese Firma ist regional verankert und international unterwegs. WEB ist ein Global Player, der nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland, Frankreich, Kanada und den USA wirtschaftlich erfolgreich ist. Es ist wunderbar, ein solches Unternehmen hier angesiedelt zu haben“, führte sie weiter aus.

„Dass dieses Unternehmen in Pfaffenschlag investiert, unterstreicht die attraktive Standortqualität im Waldviertel und in Niederösterreich“, sagte Mikl-Leitner. Wichtige Zukunftsprojekte für das Waldviertel seien die Breitband-Initiative und die Europa-Spange zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur, hielt die Landeshauptfrau fest.

Vorstandsvorsitzender Frank Dumeier meinte: „Die WEB Windenergie AG ist ein international wachsendes Unternehmen, das in sieben Ländern bzw. auf zwei Kontinenten erneuerbare Energien vorantreibt. Wir sind stolz darauf, dass wir bedingt durch unser Wachstum die Zentrale der WEB Windenergie AG ausbauen und neue, hoch qualifizierte Arbeitsplätze im Waldviertel schaffen können.“

Bürgermeister Willibald Pollak zeigte sich erfreut, ein so erfolgreiches Unternehmen in Pfaffenschlag zu haben.

Der geplante Zubau bietet Raum für bis zu 40 neue Büroarbeitsplätze und eine Kantine. Bestandteil der Planung sind Photovoltaik-Module auf den Fassaden und Dachflächen sowie entsprechende Energiespeicher. Die Gesamtkosten des Projektes werden sich auf rund 1,7 Millionen Euro belaufen und schon im Mai 2019 sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der WEB Windenergie AG die neuen Büros beziehen können.

Die WEB Windenergie AG hat seit ihrer Gründung vor 24 Jahren ihren Firmensitz in der Gemeinde Pfaffenschlag bei Waidhofen an der Thaya, der Standort Davidstraße 1 besteht seit 2007. Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist seither von 26 auf 140 in der Unternehmensgruppe gestiegen. Die WEB Windenergie AG betreibt 227 Windkraftanlagen, 20 Photovoltaik-Anlagen sowie drei Kleinwasserkraftwerke und versorgt 288.098 Haushalte mit Strom. Mit rund 3.800 Aktionären ist dieser Betrieb Österreichs größtes Bürgerbeteiligungsunternehmen im Bereich Windenergie. Der internationale WEB Windenergie AG Kraftwerkspark umfasst Standorte in Österreich, Deutschland, Frankreich, Tschechien, Italien, Kanada und den USA. Doch die WEB Windenergie AG ist mehr als ein Energieerzeuger. Sie hat es sich zum Ziel gesetzt, in der Energiewende eine wichtige Rolle zu übernehmen. Daher arbeitet die Firma laufend an innovativen Konzepten, um die dezentrale Energieversorgung aus nachhaltigen Quellen umzusetzen.

Nähere Informationen unter www.windenergie.at.

