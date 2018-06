„Unterwegs in Österreich“ am 7. Juni aus Weitra und Zwettl

Schwerpunktthema: „Stopp den Energiefressern“

Wien (OTS) - Nadja Mader und Jan Matejcek begrüßen die Zuschauerinnen und Zuschauer am Donnerstag, dem 7. Juni 2018, um 6.30 Uhr in ORF 2 in „Guten Morgen Österreich“ aus Weitra. Dieses Mal dreht sich alles um das Thema „Stopp den Energiefressern“. Zum Abschluss meldet sich Nina Kraft um 17.30 Uhr in „Daheim in Österreich“ aus Zwettl.

Donnerstag, 7. Juni: Schwerpunktthema „Stopp den Energiefressern“

„Guten Morgen Österreich“ aus Weitra

In Weitra hat es im Mittelalter mehr als 30 Brauereien gegeben. Aber nicht nur als Braustadt ist die Stadt im Waldviertel bekannt, auch als Textilstadt. „Guten Morgen Österreich“ zeigt, wie sich die alten Traditionen weiterentwickelt haben. Zu Gast sind Stephanie Fürstenberg vom Schloss Weitra und Peter Hofbauer, Intendant der alljährlichen Festspiele auf dem Schloss.

„Daheim in Österreich“ aus Zwettl

Im Haushalt sitzen viele Energiefresser. Vor allem Haushaltsgeräte können sehr viel Strom verbrauchen. Das muss aber nicht sein, jeder kann Strom sparen. Wie das gelingt, erklärt Klima- und Umweltexperte Herbert Grulich. Außerdem zu Gast ist Moderatorin Claudia Reiterer, die über die Publikumsbefragung „ORF FÜR SIE“ spricht und erklärt, was sie vom Publikum bereits mitgenommen hat. Und auch Schauspielerin Erni Mangold, die derzeit im ORF-Landkrimi „Der Tote im See“ an der Seite von Josef Hader in den oberösterreichischen Kinos zu sehen ist, schaut im mobilen Studio vorbei.

„ORF FÜR SIE. Was wünschen Sie sich vom ORF?“: Der „ORF FÜR SIE“-Bulli an den „Unterwegs in Österreich“-Standorten

Unter dem Motto „ORF FÜR SIE. Was wünschen Sie sich vom ORF?“ gibt es seit 28. Mai schriftlich, telefonisch oder im direkten Kontakt an den „Unterwegs in Österreich“-Standorten die Möglichkeit, persönlich Wünsche, Fragen und Vorbehalte zu artikulieren. Gefragt sind Lob, persönliche Meinung, Anregungen aber selbstverständlich auch Kritik. Visuelles Kernstück ist der eigens gebrandete VW-Bulli, der das mobile „Unterwegs in Österreich“-Studio in drei Bundesländern begleitet. In seinem Inneren können die Besucherinnen und Besucher ihre Wünsche in die Kamera sprechen. Der Auftaktzeitraum der Aktion, die in mehreren Tranchen über ein ganzes Jahr anberaumt ist, dauert bis 15. Juni. Ab Herbst 2018 sind weitere Aktionswochen und Bulli-Touren in weiteren Bundesländern geplant.

„Unterwegs in Österreich“ – im Web und als App

Das TV-Publikum in ganz Österreich wird via Web und App ins Sendungsgeschehen miteinbezogen. Über ein Upload-Tool können Foto-und Videomaterial von Seherinnen und Sehern auf einfache Art und Weise an die Sendungsredakteurinnen und -redakteure geschickt werden, die dann eine Auswahl für das TV treffen (Stichwort: User Generated Content).

Mehr Informationen bietet die sendungsbegleitende Website unter http://unterwegs.ORF.at.

