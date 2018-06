„Über unsere Gesundheitsversorgung wollen wir selbst entscheiden – keine Zentralisierung auf Kosten der Salzburger!"

Bürgernahe und am Bedarf der Region orientierte Entscheidungen in der Gesundheitsversorgung: Eine optimale Organisation der Versorgung setzt voraus, dass Probleme im Detail bekannt sind um flexible, den regionalen Gegebenheiten angepasste Lösungen zu finden. Regionale Entscheidungen sind nah bei denjenigen, die von ihnen betroffen sind. Dies ist der Kerngedanke des Subsidiaritätsprinzips. Weiterentwicklungen in der medizinischen Versorgung, Innovationen und übergreifende Lösungen entstehen aus den Kontakten in der Region. Integrierte Versorgungsangebote, Versorgungs-Netzwerke, innovative Versorgungsformen entspringen den Erfahrungen der Beteiligten in den Gemeinden und im Land.