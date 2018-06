NEOS zu Deutschklassen: Profis vor Ort sollen schulautonom die besten Lösungen umsetzen

Strolz: „Direktoren, Lehrer, Sprachwissenschafter und Eltern stehen auf, um bei den Deutschklassen zu retten, was noch zu retten ist – so funktioniert eine Bildungswende von unten!“

Wien (OTS) - Erfreut zeigt sich Matthias Strolz, Klubobmann und Bildungssprecher der NEOS über den Zusammenschluss von Direktor_innen, Lehrer_innen, Sprachwissenschafter_innen und Eltern zu einer „Plattform zur schulautonomen Umsetzung von Sprachfördermaßnahmen“: „Das sind genau die Initiativen, die wir brauchen und die ich mir für unser System wünsche. Nachdem die Regierung einfach drübergefahren ist, gehen jetzt die Betroffenen gemeinsam in die Verantwortung. Sie stehen auf, um bei den Deutschklassen zu retten, was noch zu retten ist. So funktioniert eine Bildungswende von unten!“

Strolz ist sich sicher, dass nur vor Ort gelingende Lösungen wachsen können: „Die Steuerungs-Illusion des Bundesministers ist nicht länger aufrecht zu halten. Es ist geradezu naiv zu glauben, von Wien aus mit einem Gesetz, das noch dazu ein unausgegorener Schnellschuss ist, Sprachprobleme an allen Schulen lösen zu können. Wir müssen die Profis vor Ort in die Verantwortung lassen. Aktuell werden sie überreglementiert und bevormundet“, ärgert sich Strolz.

Abschließend appelliert Strolz noch einmal an Bundesminister Faßmann, die Einwände und Ängste der Betroffenen ernst zu nehmen: „Das von Sebastian Kurz überstrapazierte Bild des „starken Mannes“, der sich über alle Bedenken hinwegsetzt und stur das vermeintlich „Richtige tut“ ist ebenso hohl wie dumpf. In dieser Fragen müssen wir alle Betroffene einbinden und ernst nehmen, nicht über sie drüberfahren.“

