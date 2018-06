Neudoerfler wächst um mehr als 12 % in 2017

Neudörfl (OTS) - Der Büromöbelhersteller Neudoerfler baute im Geschäftsjahr 2017 seinen Umsatz auf den Rekordwert von EUR 49 Mio. weiter aus. Mit renommierten Großprojekten und dem starken Wachstum des KMU-Segments erreichte der burgenländische Leitbetrieb eine Steigerung um 12,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wachstumstreiber war Neudoerflers hohe Kompetenz bei maßgeschneiderten und in Serie gefertigten Bürolösungen "made in Neudörfl".

Arbeitswelten von Neudoerfler wurden in jüngster Zeit gleich doppelt ausgezeichnet: Die aktuellen Vorzeigeprojekte „Post am Rochus“ und „ÖAMTC Mobilitätszentrum“ – wo Neudoerfler die größten Lose für sich entschied – errangen beim renommierten CBRE „Office of the Year Award 2017“ sowohl den ersten als auch den zweiten Platz in der Kategorie Großunternehmen. „Wir bei Neudoerfler sind nicht nur auf unsere findigen Produkte stolz, sondern vor allem auf jene, die damit tolle Erfolge erzielen: unsere Kunden. Für sie – die Menschen, die Freude an der Arbeit haben und ihr Potenzial zur Gänze ausschöpfen wollen – schaffen wir Arbeitsumgebungen für kreative Ideen und vollen Einsatz. Das wurde honoriert.“ so Neudoerfler Geschäftsführer Mag. Helmut Sattler. Für die „Post am Rochus“, die jüngst eröffnete Unternehmenszentrale der Österreichischen Post AG, wurden gemeinsam mit dem Architektenteam Schenker Salvi Weber / feld72 multifunktionale und akustisch aktivierte Regal- und Schranksysteme entwickelt. Diese erfolgreiche Kollaboration soll zielgerichtet fortgeführt und intensiviert werden.

Wirtschaftlicher Erfolg mit Rekordumsatz von EUR 49 Mio.

"Ich freue mich sehr, dass Neudoerfler Bürolösungen ganz oben mitspielen, wenn Österreichs beste Büros ausgezeichnet werden – und sich unsere Innovationsfreude und unser hohes Engagement in konkreten Zahlen niederschlagen: Im Geschäftsjahr 2017 erreichten wir einen noch nie dagewesenen Rekordumsatz von insgesamt EUR 49 Mio., das entspricht einem Plus von 12,4 % gegenüber dem Vorjahr. Das stärkste Wachstum erzielten wir dabei in unserem Heimatmarkt. Unser Umsatzsprung liegt deutlich über der insgesamt positiven Entwicklung des Büromöbelmarktes in Österreich.“ führt Sattler aus. Exporte von Neudoerfler, die Neudoerfler Tochterunternehmen in Ungarn und der Slowakei sowie die deutsche Tochter planmöbel erreichten erneut über 20 % Anteil am Gesamtumsatz.

HoHo Wien: Neudoerfler Musterbüro im weltgrößten Holzhochausprojekt

Auch 2018 ist für das burgenländische Unternehmen sehr erfolgreich angelaufen. Neudoerfler ist mit dem Musterbüro für das zukunftsweisende HoHo Wien, das weltweit größte Holzhochhaus in der Seestadt Aspern, ins Jahr gestartet. Ein Musterbüro, das sich über gängige Office-Optiken hinwegsetzt: Materialien wie Filz und natürliches Almheu kombiniert mit Nanotec-Oberflächen unterstreichen den innovativen Charakter des Büros und schaffen eine gemütliche Wohlfühl-Atmosphäre mit gesundem Raumklima.

„Unser Erfolg basiert auf der täglich gelebten Nähe zu unseren Kunden, dem hohen Verständnis für deren Bedürfnisse und der punktgenauen Entwicklung von findigen Produktlösungen“, resümiert Sattler. „2018 werden wir den eingeschlagenen Erfolgsweg konsequent fortsetzen. Wir werden die Marke Neudoerfler noch klarer am Markt positionieren. Deshalb hat unser Marketing- und Produktmanagement unter der Führung von Nicola Kössler eine geschärfte Markenpositionierung erarbeitet. Diese wird in Kürze mit einem neuen Markenauftritt und konsequent daran ausgerichteten Produktinnovationen unmittelbar erlebbar. Unsere Produkte werden noch mehr Raum für kreative Ideen, individuelle Entfaltung und vollen Einsatz schaffen.“ Neudoerfler schärft mit diesen Maßnahmen auch seine Position innerhalb der Büromöbelhersteller-Gruppe der Eigentümerin BGO Holding.

Erfolgreiche Produktreihe „MOTION“ wächst mit Innovationen

Neudoerfler setzt den nächsten Innovationsschritt mit der Weiterentwicklung seines Produktklassikers „MOTION“: Die erfolgreichste Produktreihe des Hauses wird noch in diesem Jahr durch eine gezielt verjüngte sowie mit individuellen Komponenten, Farbakzenten und findigen Details ausgestattete Produktserie ergänzt. Bereits Ende 2017 wurde der neue „MOTION Mechanic Move“ Arbeitstisch eingeführt. Er vereint zeitloses Design mit höchster Funktionalität und lässt sich innerhalb von Sekundenbruchteilen von Sitzarbeits- auf volle Steharbeitshöhe verstellen. Neudoerfler trägt damit zunehmend wichtiger werdenden ergonomischen sowie ökologischen Aspekten Rechnung und zeigt höchste Design-Kompetenz.

„Wir werden zudem die so erfolgreich für die „Post am Rochus“ entwickelten und produzierten Büromöbellösungen gemeinsam mit den Architekten von Schenker Salvi Weber weiterentwickeln, um die stark wachsende Nachfrage nach wohnlichen und zugleich hochfunktionalen Büromöbeln gezielt bedienen zu können. Die entsprechenden vertraglichen Voraussetzungen wurden bereits geschaffen.“ gibt Neudoerfler Geschäftsführer Helmut Sattler einen abschließenden Ausblick.

Weiteres Wachstum vom Standort Neudörfl aus

Ein mittlerweile rund 280 Mitarbeiter starkes Team arbeitet für Neudoerfler und das deutsche Tochterunternehmen planmöbel. Sämtliche Möbelserien für beide Marken werden am burgenländischen Stammsitz in Neudörfl / Leitha produziert, dem in den vergangenen Jahren auf Industrie 4.0 Standard gebrachten Produktionsstandort. Die Weichen für weiteres Wachstum sind damit gestellt.

Über Neudoerfler

Neudoerfler Office Systems GmbH ist das Unternehmen mit der höchsten Zukunftsdynamik unter den heimischen Büromöbelherstellern (KFP 2015-2017) und steht für die Beratung, Entwicklung und Umsetzung von maßgeschneiderten Büro-Konzepten. Am Stammsitz im burgenländischen Neudörfl/Leitha werden funktionelle, design-orientierte Bürolösungen, ergonomische E-Hebetische, Arbeitsplätze sowie hochwertige Managementprogramme produziert. Mit Fokus auf Beratungskompetenz und Produktqualität erreichte Neudoerfler Office Systems GmbH 2017 mit rund 280 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 49 Mio. Euro. Das 1946 gegründete Unternehmen ist neben acht Living Office Standorten in Österreich auch mit eigenen Tochtergesellschaften in Ungarn und der Slowakei sowie über Vertriebspartner in Deutschland, Italien, Slowenien und auch in der Schweiz präsent. 100 % Eigentümer des Unternehmens ist die BGO Beteiligungsverwaltungs GmbH mit Sitz in Wien.

