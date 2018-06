Wien-Simmering: Gesuchter Einbrecher festgenommen

Wien (OTS) - Bei einer Kfz-Schwerpunktaktion in der Nacht vom 5. Juni auf 6. Juni 2018 konnten Beamte des Landeskriminalamtes Wien einen 40-Jährigen in der Simmeringer Hauptstraße festnehmen. Der Mann, der mittels Festnahmeauftrag der Staatsanwaltschaft Wr.Neustadt wegen eines Einbruchs gesucht wurde befindet sich in Haft.

