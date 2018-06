Wien-Floridsdorf: Mutmaßlicher Einbrecher attackiert Opfer mit Winkelschleifer

Wien (OTS) - Ein 54-Jähriger ist am 5. Juni 2018 um 16.30 Uhr in ein Kellerabteil in der Brünner Straße eingebrochen. Der 59-jährige Mieter des Abteils bemerkte den Einbruch und es kam zu einer Auseinandersetzung zwischen den Männern. Dabei verletzte der Beschuldigte das Opfer mit einem Winkelschleifer am Hals und schlug ihm mit einem Gegenstand auf den Kopf. Ein Nachbar, der Schreie hören konnte, eilte zur Hilfe und verständigte die Polizei. Der 54-Jährige wurde noch vor Ort festgenommen und befindet sich in Haft.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Patrick Maierhofer

+43 1 31310 72121

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at