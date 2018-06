Puppenspiel „Rumpelstilzchen“ im Bezirksmuseum 11

Vorstellungen: 7.6 und 9.6., Info: 0677/61 21 91 63

Wien (OTS/RK) - Im Simmeringer Bezirksmuseum (11., Enkplatz 2) gibt es noch bis Mitte Oktober die Sonder-Ausstellung „Kaschperl und seine Freunde“ zu sehen. Gezeigt werden Handpuppen, Marionetten und andere Exponate aus der phantasievollen Puppentheater-Welt, die der Direktor der Puppenbühne „Stäckschneck“ für diese Schau zur Verfügung gestellt hat. Ergänzend führt der „Stäckschneck“-Prinzipal, Sven Stäcker, am Donnerstag, 7. Juni, im Museum das fesselnde Puppenspiel „Rumpelstilzchen“ auf. Die „märchenhafte“ Vorstellung fängt um 10.00 Uhr an. Die kleinen Zuseherinnen und Zuseher sowie deren Begleitpersonen werden um „Spenden“ gebeten (pro Person: 3,50 Euro). Informationen und Anmeldungen: Telefon 0677/61 21 91 63.

Eine weitere Aufführung des Märchens „Rumpelstilzchen“ findet am Samstag, 9. Juni, im Museum statt. Beginn: 15.30 Uhr. Der versierte Puppenspieler Sven Stäcker spielt an dem Nachmittag für junge Menschen ab 4 Jahren sowie für Erwachsene, die sich ihre Begeisterung für das Kasperltheater bewahrt haben. In dem Figurenspiel kommt es zum Zusammentreffen eines „Männleins aus dem Walde“ mit dem Kasperl. Ob wirklich Stroh zu Gold wird und ob der Kasperl tatsächlich das Kind der Königin schützen kann, erfährt das Publikum erst im Laufe des packenden Puppenspiels. Eintritt: freie Spende. Platz-Reservierungen und Auskünfte per E-Mail: sven-staecker @ gmx.at.

Fragen zu diesem Projekt beantwortet die freiwillig engagierte Museumsleiterin, Petra Leban, unter der Telefonnummer 4000/11 127. Kontaktaufnahme mit der Museumsverantwortlichen via E-Mail:

bm1110@bezirksmuseum.at.

Empfehlenswert ist auch die Besichtigung der Sonder-Ausstellung „Kaschperl und seine Freunde“. Mannigfaltige Leihgaben aus dem Fundus der Puppenbühne „Stäckschneck“ sowie aus der Werkstätte des Puppenmachers Sven Stäcker beeindrucken die Betrachterinnen und Betrachter. Das Museum ist jeweils am Freitag von 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Zudem ist jeden zweiten und vierten Sonntag im Monat zwischen 10.00 bis 12.00 Uhr ein Besuch möglich. Immer ist der Eintritt kostenlos. Während der Monate Juli und August, an Feiertagen und an schulfreien Tagen ist das Museum gesperrt. Internet-Informationen: www.bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Puppenspieler und Puppenmacher Sven Stäcker:

www.puppentheaterstaeckschneck.jimdo.com

Kultur-Veranstaltungen im 11. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/simmering/

