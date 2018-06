Blue Minds holt “Engerati MEETS” nach Wien

Europas größte Gemeinschaft von Energieversorgern und Fachleuten des Energiesektors, veranstaltet im Juni 2018 mit Blue Minds großes Netzwerktreffen im Start-up Hub WeXelerate.

Wien (OTS) - In Kooperation mit The Blue Minds Company, veranstaltet Engerati, Europas größte Gemeinschaft von Energieversorgern und Stakeholdern der Energiebranche, am 18. und 19. Juni zum ersten Mal die internationale Konferenz „Engerati MEETS“ in Wien – als Austragungsort wurde dabei das Start-Up und Innovation Hub WeXelerate sowie das Sofitel Hotel mitten im Herzen von Wien gewählt.



Intensive Workshops, inspirierende Tech Talks und Keynotes von internationalen Vortragenden rund um die Themen ‚Technology Adoption, Power Networking und ‚Practical Intelligence stehen auf dem Programm der zweitätigen Konferenz. Das Engerati Meets-Programm basiert auf dem Engerati-Netzwerk und zielt darauf ab, einen gemeinsamen Wert zu schaffen, Experten verschiedener Fachrichtungen zusammenzuführen und gemeinsam einen Impuls für neue Konzepte und Lösungen zu starten.

Erwartet werden 200 internationale Gäste. Blue Minds schlägt dabei die Brücke zu nationalen bedeutenden Key-Playern. „Vernetzung, Interaktion und Austausch über Branchengrenzen hinweg, ist uns seit jeher ein Anliegen. Das ermöglicht dynamische Ökosysteme, in denen Open Innovation gedeihen kann,“ sagt Eveline Steinberger-Kern, Gründerin der Blue Minds Company.

„Engerati bietet ein neues „Meets“-Format sowie eine Plattform für die relevanten Player der Energiebranche. Das Ökosystem der Energiewirtschaft ist in den letzten Jahren enorm gewachsen und das relevante Knowhow sprengt Branchengrenzen. Aus diesem Grund werden Netzwerke und Knowhow-Austausch immer relevanter für die Branche. Als Engerati Advocate ist es mir ein Anliegen diese Themen und Player nach Österreich zu bringen“, betont Lorena Skiljan, Partnerin der Blue Minds Company die Wichtigkeit solcher Formate.

Mit über 40.000 engagierten Mitgliedern ist Engerati Europas größte Gemeinschaft von Versorgern und Fachleuten des Energiesektors. Mit Medien-, MEETS- und Intelligence-Angeboten unterstützen sie die Energiewende, agieren weltweit als Beratungsunternehmen und helfen Versorgungsunternehmen, neue Technologien besser zu nutzen.

The Blue Minds Company (TBMC) ist die go-to company für Geschäftsmodelle rund um die Energietransformation. Mit Enterprising, Incubating & Consulting arbeitet TBMC für und mit Unternehmen an den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts von Wien und Tel Aviv aus. DRIVING THE ENERGY TRANSITION ist dabei das Motto.



Weitere Informationen:

www.engerati.com/meets

www.blueminds-company.com

www.wexelerate.com

