Dönmez: Deutschförderklassen sichern die Zukunft vieler Kinder

ÖVP-Abgeordneter: Diese Chance darf ihnen niemand nehmen!

Wien (OTS) - "Wer sich rein aus ideologischen Gründen gegen die Einführung von Deutschförderklassen verwehrt, verweigert nicht nur die Realität, sondern nimmt vielen Kindern in unserem Land die Chance auf eine gute Zukunft. Gute Pädagoginnen und Pädagogen wissen das, denn sie fühlen sich für die möglichst gute Ausbildung unserer Jugendlichen mitverantwortlich", sagt der Sprecher für Migration und Integration der neuen Volkspartei, Abg. Efgani Dönmez und verweist darauf, dass gute Deutschkenntnisse erwiesenermaßen der Schlüssel zur Integration sind.

Vor allem in Wien habe sich die Situation in den letzten Jahren und Jahrzehnten stark verändert, sagt Dönmez: "Früher gab es viel weniger Kinder mit Deutschproblemen an den Schulen. Jetzt müssen wir die Tatsachen akzeptieren und dementsprechend einen Zahn zulegen." Es gebe gute Beispiele, wo dies auch schon gut gelinge. Für Dönmez ist dies auch eine Frage der Quantität: "In Wien gibt es einzelne Schulen, wo der MigrantInnenanteil bis zu 100 Prozent beträgt. Hier muss natürlich anders unterrichtet werden als dort, wo vielleicht nur zwei oder drei SchülerInnen mit schlechten Deutschkenntnissen in der Klasse sind."

"Deutschförderklassen sind ein gutes und adäquates Mittel, um den Kindern in eine gute Zukunft zu helfen. Diese Chance darf ihnen niemand nehmen", schließt Dönmez.

