Taschner: Deutschförderklassen keine Steine in den Weg legen!

ÖVP-Bildungssprecher hält Deutschförderklassen für gute und wichtige Angelegenheit

Wien (OTS) - "Die Deutschförderklassen sind eine gute und wichtige Angelegenheit, die Kindern eine gute Zukunft sichern. Es kann nicht sein, dass von ideologisch motivierter Seite hier Steine in den Weg gelegt werden, nur weil vorher unter früheren (SPÖ)-Bildungsministern nichts weitergegangen ist", warnt der Bildungssprecher der neuen Volkspartei, Abg. Dr. Rudolf Taschner. "Das Beherrschen der deutschen Sprache ist der Schlüssel zur Integration in Österreich!"

Deutschförderklassen werden ab Herbst 2018 sicherstellen, dass die Kinder im Regelunterricht die deutsche Sprache beherrschen. Taschner:

"So wollen und werden wir die Kompetenz von außerordentlichen Schülerinnen und Schülern, die die Unterrichtssprache nicht beherrschen, verbessern, damit sie eine gute Ausbildung schaffen und später am Arbeitsmarkt Fuß fassen können. Denn diese Deutschförderklassen führen dazu, dass die meisten Schülerinnen und Schüler nach einem halben Jahr ausreichend Deutsch sprechen und damit dem Regelunterricht folgen können", so Taschner. "Mit diesem Gesetz gehen wir ein Problem an, wo es akuten Handlungsbedarf gibt. Es gibt so viele Kinder, die die Schule verlassen und nicht Deutsch können. Wir müssen hier schnell handeln", sagt der ÖVP-Bildungssprecher. (Schluss)

