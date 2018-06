EANS-News: Rosenbauer International AG / Rosenbauer gründet eigene Vertriebstochter in Polen

Leonding -

Der Rosenbauer Konzern baut seine globale Führungsposition im Feuerwehrgeschäft weiter aus und gründet in Polen eine eigene Vertriebs- und Servicegesellschaft. Infolgedessen wurde mit Mai dieses Jahres die Zusammenarbeit mit dem lokalen Partner Steo Sp. z o.o. einvernehmlich beendet. Künftig werden die Kunden direkt über die Tochtergesellschaft Rosenbauer Polska Sp. z o.o. betreut, die ab sofort den Vertrieb für das breite Sortiment an Feuerwehrfahrzeugen und Ausrüstung sowie den Service für Polen übernimmt. Durch die Integration in das globale Vertriebs- und Servicenetzwerk von Rosenbauer können polnische Kunden zukünftig direkt betreut und ein weiterer wichtiger Kommunalmarkt mit einem eigenen Standort bedient werden. Die für Rosenbauer tätigen Mitarbeiter des bisherigen Partners werden übernommen, der Unternehmenssitz ist Lomianki, am Standort des bisherigen Partners. Damit ist sichergestellt, dass Rosenbauer-Kunden auch weiterhin in den Genuss eines lokalen Service mit bestem Know-how kommen. "Mit der Stärkung unserer Marktposition in Polen und der direkten Betreuung vor Ort wird nachhaltiger Mehrwert für alle Kunden generiert", sagt Dieter Siegel, Vorstandsvorsitzender der Rosenbauer International AG. Bereits seit mehr als 30 Jahren ist Rosenbauer erfolgreich in Polen tätig. Heute sind alle polnischen Flughäfen mit Rosenbauer Fahrzeugen der Baureihe PANTHER 6x6 und 8x8 ausgestattet.

