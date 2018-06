REWE International AG und Shell kooperieren unter neuer Marke „BILLA Unterwegs“ im Shopgeschäft an Tankstellen

Wien/Wiener Neudorf (OTS) - Die Shell Austria GmbH und die für das Großhandelsgeschäft verantwortliche ADEG AG als Teil der REWE International AG haben eine Kooperationsvereinbarung für das Shopgeschäft an Tankstellen geschlossen. An 47 Shell Tankstellen in ganz Österreich soll das neue, gemeinsam entwickelte Shopkonzept „BILLA Unterwegs“ bis Ende 2018 ausgerollt werden. Die Shell Tankstellen mit „BILLA Unterwegs“ Shops werden vorwiegend in städtischen Gebieten und an Hauptverkehrsrouten gelegen sein. Die Umstellung erfolgt im Herbst.

Schon heute kommt jeder zweite Shell Kunde nicht nur zum Tanken, sondern auch, um im Shop einzukaufen oder andere Services zu nutzen. Diesem Trend wollen wir mit einem attraktiven Angebot entsprechen. Die REWE International AG bietet mit „BILLA Unterwegs“ ausgezeichnete Qualität und frische Lebensmittel zu attraktiven Preisen im Shop - und das an sieben Tagen in der Woche, in den meisten Shops rund um die Uhr.

„Wir wollen unseren Kunden das beste Angebot machen. Deshalb suchen wir uns Partner, die in ihrem jeweiligen Geschäftsfeld führend sind. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit dem Marktführer im österreichischen Lebensmittelhandel künftig einen solchen starken Partner an unserer Seite haben, der den Shop zu einem echten Erlebnis macht“, so Astrid Adamek, Leiterin des Tankstellengeschäfts von Shell Austria.

„Es freut uns außerordentlich, dass wir als Marktführer im Lebensmittelhandel mit Shell Austria einen weltweit agierenden und bekannten Partner gefunden haben, um unser erfolgreiches Tankstellengeschäft weiter ausbauen zu können. Wir bieten für Shell Austria mit „BILLA Unterwegs“ die ideale Lösung, um den Kundenwunsch nach einem schnellen, unkomplizierten Einkauf nachzukommen und tragen so dem Tankstellenkonzept von Shell Austria Rechnung“, sagt Marcel Haraszti, Vorstand REWE International AG.

ADEG Vorstandsvorsitzende Alexandra Draxler-Zima ergänzt: „Die Kooperation mit Shell Austria bedeutet einen weiteren wichtigen Meilenstein für den ADEG Großhandel. Neben einer qualitativ hochwertigen Produktauswahl bietet die REWE International AG für Shell auch kompetente Beratungsleistungen im Sortiments- und Vertriebsbereich an. Somit können Shell Kunden künftig sicher sein, ein attraktives Sortiment, hohe Qualität und tolles Service zu bekommen.“

Die Menschen werden immer mobiler. Die „BILLA Unterwegs“ Shops an Shell Tankstellen ermöglichen durch ihr klares Design eine schnelle Orientierung für einen zügigen Einkauf. Dabei sind sowohl Produkte für den sofortigen Verzehr als auch für zu Hause erhältlich. Neben dem Angebot unter der Marke „BILLA Unterwegs“ stehen dem Kunden unter der Marke deli by Shell frisches Gebäck, frisch zubereitete Snacks sowie diverse Kaffeespezialitäten zur Verfügung, außerdem die beliebten REWE Eigenmarken wie ‚clever‘, ‚Chef Menü‘, ‚Simply Good‘ oder ‚Da komm‘ ich her!‘. Hinzu kommen die Exklusivmarken ‚BILLA‘, ‚BILLA Freshy‘ und ‚BILLA mach mal Pause‘.

Über REWE International AG

Die REWE International AG ist mit insgesamt rund 2.500 Märkten ihrer Handelsfirmen BILLA, MERKUR, PENNY, BIPA und ADEG Marktführer im österreichischen Lebensmittelhandel und mit über 42.800 MitarbeiterInnen einer der größten Arbeitgeber Österreichs. Das Unternehmen ist Teil der deutschen REWE Group, einem der führenden Handels- und Touristikkonzerne Europas. Am österreichischen Markt ist die REWE International AG mit zahlreichen Eigenmarken wie beispielsweise Ja! Natürlich, clever, Wunderlinge, Da komm ich her!, Vegavita, Chefmenü, Simply Good, Wegenstein und bi good vertreten. Auch am heimischen Touristik-Markt ist das Unternehmen aktiv: mit ITS BILLA Reisen, JAHN REISEN sowie Transair (MERKUR Ihr Urlaub, PENNYreisen, und BILLA-Vorteilsreisen).

Vom Geschäftssitz der REWE International AG in Wiener Neudorf wird nicht nur das Geschäft in Österreich, sondern auch der internationale Lebensmittelhandel der REWE Group (Handel International) gesteuert. Mit dem Lebensmitteleinzelhändler BILLA ist das Unternehmen in Bulgarien, Russland, der Slowakei, der Tschechischen Republik und in der Ukraine, mit dem Diskonter PENNY in Italien, Rumänien, Tschechien und Ungarn und mit dem Drogeriefachhändler BIPA in Kroatien vertreten. Im Jahr 2017 arbeiteten für die Organisationseinheit Handel International der REWE Group rund 83.000 Personen, in mehr als 4.000 Filialen wurde ein Netto-Umsatz von EUR 13,35 Milliarden erwirtschaftet.

Über Shell in Österreich

Heute sorgen mehr als 1.250 Mitarbeiter an von selbständigen Partnern geführten Tankstellen dafür, dass Tag für Tag mehr als 100.000 Kunden ihre Fahrzeuge an einer der 260 Tankstellen der Marke Shell in Österreich auftanken können. Neben dem Tankstellengeschäft versorgt Shell den Mineralölhandel mit Treibstoffen und Heizöl und beliefert Fluggesellschaften mit Flugkraftstoffen. Shell ist seit 1924 in Österreich mit derzeit rund 110 Mitarbeitern vertreten. Heute wird das Geschäft der Shell in Österreich in der Shell Austria GmbH gebündelt. Sitz des Unternehmens ist Wien. www.shell.at

