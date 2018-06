Favoriten: Künstlerische Rückblicke auf 1918 und 1938

Wien (OTS/RK) - Der heurige „Bezirkstag“ im 10. Bezirk am Sonntag, 10. Juni, steht im Zeichen der Geschehnisse in den Jahren 1918 und 1938. Im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38) geht ein vielfältiges Kultur-Programm über die Bühne. Von 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr werden die Besucherinnen und Besucher zum Beispiel an Ödön von Horvath erinnert. Vom Volksstück „Geschichten aus dem Wienerwald“ bis zur Komödie „Figaro lässt sich scheiden“ reicht der Rückblick. Der Eintritt ist frei.

Diese gefühlvoll aneinandergereihten Reminiszenzen erstrecken sich von Texten von Persönlichkeiten wie Grünbaum, Farkas und Torberg bis zu Melodien von Tondichtern wie Stolz, Leopoldi und Kalman. Neben bewegenden Gesängen und Rezitationen ertönen bei der Veranstaltung die Instrumente Klavier, Violine, Zither und Gitarre. Mitwirkende sind Ingrid Merschl, Robert Kolar, Irina Nikolayeva, Chrisoula Kombotis, Johannes Honigschnabel, Barbara Laister-Ebner und Monika Kutter. Zu den Höhepunkten des bunten Nachmittags zählen die Darbietungen des Vokal-Ensembles „Mozart Knabenchor Wien“. Koordinator des „Bezirkstags“ ist der Verein „Kultur 10“. Beantwortung von Anfragen: Telefon 0676/534 69 89 bzw. E-Mail waldmuellerzentrum @ chello.at.

