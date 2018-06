Die große Lebenswelten-Wohnstudie: So wohnt Österreich - Der Traum vom eigenen Haus am Stadtrand oder in der Landgemeinde

Aktuelle Studie untersucht Einstellung der Österreicher zum Thema Wohnen nach Methode der Sinus Milieus®

Wien (OTS) - Wohnen und Freizeit sind für die Österreicher die wichtigsten Lebensbereiche. Aber wie und wo wollen die Österreicher wohnen? Was sind ihre Erwartungen an ihre Immobilie, ihre Wohnträume und was leitet sie bei der Immobiliensuche? Integral Markt- und Meinungsforschung hat in einer repräsentativen Umfrage rund 1.000 Österreicher/innen zum Thema Wohnen befragt und die Ergebnisse darüber hinaus auf Basis der Sinus-Milieus® in Segmenten ausgewertet. Die Sinus Milieus® gruppieren Menschen nach ihren Werten, ihren Lebensweisen, ihrer Alltagswirklichkeit – weit über soziodemografische Merkmale hinaus und werden seit mehr als 40 Jahren beforscht. Beim ImmobilienScout24 Immobilienforum am 6. Juni in Wien wurden die ersten Ergebnisse präsentiert.

Wenn die Österreicher könnten, wie sie wollten, würden sie gern in einem Haus leben, und zwar im eigenen, am liebsten am Stadtrand oder im ländlichen Raum. Der Anteil der Großstädter ist in der Wunschwelt der Österreicher viel geringer als in der Realität. Die Wunschimmobilie hat im Schnitt 121 Quadratmeter und ist damit in den letzten Jahren „bescheidener“ geworden.

Ein Eigenheim sollte es sein

Für zwei von drei Österreichern (69 Prozent) hat das Eigenheim im Vergleich zu den anderen Dingen des Lebens (etwa Auto, Reisen/Urlaub oder Sparen) eine höhere Bedeutung. Die beiden traditionellen Milieus – Konservative und Traditionelle – sowie das gehobene Milieu der Etablierten legen einen überdurchschnittlich starken Wert auf ein Eigenheim – sei es nun zu Repräsentationszwecken (für die gehobenen Milieus) und/oder als persönlichen Rückzugsort. Die Relevanz des Eigenheims steigt auch mit dem Alter und dem Bildungsniveau.

Traum und Realität: das eigene Haus

Für die klare Mehrheit der Österreicher (71 Prozent) ist das Haus der bevorzugte Immobilientyp. Nur drei von zehn Befragten würden sich für eine Wohnung entscheiden. Die Realität sieht freilich anders aus: Nur knapp jeder Zweite (47 Prozent) bewohnt aktuell am Hauptwohnsitz ein Haus. Im Milieuvergleich wird das Haus von der Bürgerlichen Mitte, dem Mainstream, am stärksten präferiert. Bei den „modernen“ Performern fällt die Affinität unterdurchschnittlich aus.

Noch klarer ist die Wahl bei der Immobilienform: Eigentum (86 Prozent) liegt als Wunsch mit Abstand vor der Miet- (7 Prozent) Genossenschafts- (5 Prozent) und Gemeindeimmobilie (2 Prozent). Erneut klaffen Traum und Realität stark auseinander. Der Anteil der Eigenheimbesitzer liegt bei lediglich 56 Prozent.

Ein Leben am Lande

Traum und Wirklichkeit driften auch bei der Lage auseinander, vor allem, was die Sehnsucht nach einem Leben auf dem Lande betrifft. Landgemeinden bzw. Dörfer (29 Prozent) liegen in den Wünschen der Österreicher vorne, gefolgt von Groß- (23 Prozent) und Kleinstadt (21 Prozent). Wer die Stadt präferiert, den zieht es nicht automatisch in die Innenstädte. Bevorzugt wird mehrheitlich eine Lage am Stadtrand. Bei der Lage zeigen sich unterschiedliche Affinitäten der Milieus: Digitale Individualisten, die Lifestyle-Avantgarde, bevorzugen Großstädte, der „Mainstream“, die Bürgerliche Mitte, Landgemeinden und die Traditionellen Kleinstädte. Ein Blick auf die österreichische Realität zeigt freilich ein anderes Bild: Der Anteil der Großstädter ist deutlich höher als jener seiner Anhänger. Bei den Landgemeinden bzw. am Land ist das Verhältnis umgekehrt. D.h. könnten die Österreicher, wie sie wollten, würde eine (Rück-)Besiedelung des ländlichen Raums aus den Großstädten erfolgen.

Traumimmobilie 121 Quadratmeter Wohnfläche

Die Traumimmobilie hat im Schnitt 121 Quadratmeter Wohnfläche (tatsächlich ist sie um neun Quadratmeter kleiner). 2012 war der Wohntraum noch etwas größer – damals lag der Schnitt bei gewünschten 139 Quadratmetern. Die Österreicher sind in den letzten Jahren bei der Größe etwas bescheidener geworden. Auf dem größten Fuß respektive der größten Wohnfläche würden gern die Lifestyle-Avantgarde, die Digitale Individualisten, und die Bürgerliche Mitte leben.

Österreichs Wohntypen

Konservative: Der Besitz eines Eigenheims ist wichtig, zieht ungern um, und nur, wenn es Umstände notwendig machen, die Energieeffizienz ist wichtiges Thema

Traditionelle: Das Eigenheim ist wichtig, die Immobilie ist identitätsstiftend, lebt eher im ländlichen Raum und in einem Haus mit Terrasse, wünscht sich Alarmanlage

Etablierte: Wohnen und Eigenheim sind prinzipiell sehr wichtig, lebt eher in einem Haus, und eher in ländlicher Gegend, steht auf Nutzgarten und legt Wert auf nachhaltige Bauweise

Postmaterielle: lebt häufig zur Miete und eher am Land, ist mit der aktuellen Wohnsituation überdurchschnittlich unzufrieden, sucht aktuell nach einer Immobilie, hätte gern Balkon/Loggia und Nutzgarten

Performer: Wohnen ist sehr wichtig, das Zuhause ist Prestigeobjekt, lebt aber gern in einer Wohnung, Highspeed Internet gilt als selbstverständliches Ausstattungsmerkmal, wäre von Concierge angetan

Digitale Individualisten: lebt häufig in einer Mietwohnung, eher in der Stadt, zieht gern und oft um und hätte gern eine größere Wohnfläche, High Speed Internet, Klimaanlage und Swimming Pool wären ein Hit

Bürgerliche Mitte: lebt eher in einem Haus und eher am Land, die Immobilie ist identitätsstiftend, träumt von größerer Wohnfläche, Pool und Wellnessbereich wären ein willkommener Luxus

Adaptiv-Pragmatische: das Zuhause ist wesentlicher Rückzugsort für die Familie, lebt eher in ländlicher Gegend, das eigene Auto ist überdurchschnittlich wichtig und daher auch entsprechende Abstellmöglichkeiten

Konsumorientierte Basis: Wohnen und Eigenheim sind unterdurchschnittlich wichtig, ist häufig mit seiner Wohnsituation unzufrieden, hat aber meist nicht die Mittel, diese zu verbessern, hat gerne eine Wohnung mit Balkon

Hedonisten: lebt häufig in Mietwohnung, sucht aktuell, will in Nähe der Freunde ziehen, findet aktuelle Wohnkosten belastend und muss einsparen, hätte gern alle Extras wie Pool und Wellnessbereich

Über die Studie:

Integral Markt- und Meinungsforschung hat Ende 2017 in einer repräsentativen Umfrage 1.002 Österreicher/innen von 18 bis 69 Jahren online repräsentativ für diese Zielgruppe zum Thema Wohnen für die Lebenswelten Wohnstudie 2018 befragt. Die Daten wurden in Vergleich gesetzt zu einer Studie Wohntrends 2012 (1.000 Befragte)

Über ImmobilienScout24:

ImmobilienScout24 ist seit Jänner 2012 mit einem österreichischen Marktplatz online (immobilienscout24.at). Gemeinsam mit Immobilien.net und immodirekt.at verzeichnet das Netzwerk jeden Monat rund 2,2 Millionen Besuche, die Nutzer können dabei unter rund 120.000 Immobilienangeboten wählen. Für den Erfolg von ImmobilienScout24 in Österreich sind rund 45 Mitarbeiter in Wien verantwortlich. ImmobilienScout24 gehört zur Scout24-Gruppe, die führende digitale Marktplätze im Immobilien- und Automobilbereich in Deutschland und anderen ausgewählten europäischen Ländern betreibt. Weitere Informationen unter immobilienscout24.at

Rückfragen & Kontakt:

Uschi Mayer

Fon: +43 699 19423994

E-Mail: uschi.mayer_ext @ scout24.at

Web: www.immobilienscout24.at