Marktführer UNIQA Tirol wächst 2017 stark in der KFZ und Betriebsversicherung

Die Kundennähe und gutes Service waren für das solide Ergebnis ausschlaggebend.

Marktführerschaft mit 29,5 Prozent weiter gefestigt

Vorläufiges verrechnetes Prämienvolumen bleibt 2017 mit 394,7 Millionen Euro weiter auf hohem Niveau.

UNIQA Tirol hat 2017 Schäden und Leistungen in Höhe von 340 Millionen Euro an Kunden ausbezahlt.



Die UNIQA Landesdirektion Tirol erreichte laut der offiziellen Verbandsstatistik des VVO im vergangenen Jahr ein vorläufiges verrechnetes Prämienvolumen von 394,7 Millionen Euro. Damit bleibt UNIQA Tirol mit einem Marktanteil von 29,5 Prozent weiter klar die Nummer eins im Bundesland. Reinhold Resch, UNIQA Landesdirektor Tirol: „Maßgeblich zum soliden Ergebnis beigetragen haben unsere sehr gut ausgebildeten Mitarbeiter und Partner, unsere Kundennähe und das gute Service.“

In der Schaden- und Unfallversicherung verzeichnete UNIQA Tirol im vergangenen Jahr 180,7 Millionen Euro an Prämie. Das entspricht einem Prämienzuwachs in Höhe von 1,7 Prozent. Das verrechnete Prämienvolumen in der Krankenversicherung, das im vergangenen Jahr 115,6 Millionen Euro erreichte, legte um 1,2 Prozent zu. Die verrechneten Prämien in der Lebensversicherung lagen bei 98,4 Millionen Euro.

Mit individuellen Versicherungslösungen und Risikoprüfungen für Klein- und Mittelbetriebe (KMUs) konnte in der Sachversicherung eine deutliche Bestandsteigerung von 7,8 Prozent erzielt werden. „Gerade in diesem Bereich bieten wir als UNIQA maßgeschneiderte Angebote, welche vor Ort individuell zusammen mit unseren Fachleuten für den jeweiligen Betrieb entwickelt werden“, so Resch.

Mit einem Plus von 5,4 Prozent in der KFZ-Versicherung ist UNIQA Tirol unter den Topversicherern im Bundesland am stärksten gewachsen. Ebenso konnte die KFZ-Zulassung um 4 Prozent zum Vorjahr gesteigert werden.

340 Millionen Euro an Leistungen ausbezahlt

Die UNIQA Landesdirektion Tirol hat im Jahr 2017 Schäden und Leistungen in Höhe von 340 Millionen Euro übernommen. „Im Schadensfall entscheidet sich, wie gut eine Versicherung ist. Deswegen ist es uns ein großes Anliegen, immer und überall für unsere Kunden da zu sein – egal, ob das vor Ort in einem Service Center, online oder persönlich ist“, so Resch.

Trends und Ausblick 2018

Den sehr erfolgreichen Weg im vergangenen Jahr möchte UNIQA Tirol heuer fortsetzen. Resch: „ Wir werden auch 2018 unseren Fokus auf die zahlreichen KMUs im Bundesland richten. Viele von ihnen haben immer noch keine bzw. eine lückenhafte Versicherungsabdeckung, was im Schadenfall existenzbedrohende Auswirkungen haben kann.“

Weitere wichtige Ziele sind die Neueinstellung von Mitarbeitern und Lehrlingen, eine hohe Fachkompetenz durch laufende Aus- und Weiterbildung sowie Investition in bestehende und neue Standorte. Resch: “Mit den geplanten Neueinstellungen im Vertrieb und dem weiteren Ausbau des Lehrlingsangebotes führen wir den regionalen Weg mit dem stärksten Servicenetz aller Versicherer weiter und sichert UNIQA als wichtiger Wirtschaftsfaktor eine große Anzahl an Arbeitsplätzen in der Region.

Zu den größten Herausforderungen im aktuellen Jahr zählt Resch die Digitalisierung, die Datenschutzgrundverordnung und IDD, die Vermittlerrichtlinie, die ab Mai 2018 in Kraft treten.



