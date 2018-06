Fesch´markt-Wien: willhaben veranstaltet Blogger-Sale mit Sophiehearts u.v.m

In der Ottakringer Brauerei öffnen Top-Bloggerinnen exklusiv ihre Kleiderschränke

Wien (OTS) - Kein Juni ohne Fesch´markt – Österreichs größtes Marktfestival für Design, Lifestyle und Food macht von 15. bis 17. Juni Station in Wien. Über 220 Aussteller werden wieder die unzähligen Treppen der Ottakringer Brauerei erklimmen um ihre feschen und einmaligen Produkte zu präsentieren. Hier darf der digitale Marktplatz nicht fehlen. Zur Abwechslung einmal offline lädt willhaben die Social-Media-Stars „Sophiehearts“, „meanwhileinawesometown“, „Hello Pippa“ und „Fashiontweed“ zu einem exklusiven Blogger-Sale. Neben Fashion gibt es noch einiges mehr zu bewundern: Feines Lilienporzellan, hochwertiges Blechspielzeug, geschichtsträchtige Radios, kultige Apothekerflaschen und ausgefallene 60er-Jahre Möbel werden Fans von hübschen Dingen begeistern.

Sophiehearts, meanwhileinawesometown, Hello Pippa, Fashiontweed

– oder auch Sophie, Manuel, Angie und Sonja zu Gast im willhaben Vintage-Wohnzimmer.

„Sophiehearts“ & „Meanwhile in Awesometown!“ – oder auch Sophie & Manuel

Ihren Stil beschreibt die 27-Jährige Sophiehearts als feminin, schlicht und facettenreich. Ihre eigenen Vorstellungen setzt sie dabei oft selbst an der Nähmaschine um, oder sie überrascht mit raffinierten Einzelstücken, die ganz besondere Geschichten erzählen: „Meine Liebe zu Vintagekleidung entdeckte ich auf den bekannten Märkten in London. Eines meiner Lieblingsstücke, eine unverwüstliche Jeansjacke, hab ich vor sechs Jahren aus zweiter Hand gekauft – und sie wird immer besser“, betont die vielseitig begabte Bloggerin. Seinen eigenen Weg geht auch Manuel. Nach dem Abschluss des Jus-Studiums fand der 29-Jährige schnell heraus, dass der traditionelle Alltag eines Juristen ihn nicht glücklich macht. Er entschied sich für die Leidenschaft und machte sich mit seinem Blog selbstständig. „Meanwhile in Awesometown!“ ist ein Mode- und Lifestyleblog, der seine Leser in regelmäßigen Abständen mit Outfit-, Stil- und Trendinspirationen versorgt.

„Hello Pippa“ und „Fashiontweed“

Hinter dem Food & Lifestyleblog „Hello Pippa“ steht Angie, 24 Jahre jung und selbsterklärte Frohnatur. Die reisebegeisterte Lifestylebloggerin, die ursprünglich aus der Wachau stammt, hat kürzlich ihr erstes Backbuch herausgebracht.

Anders läuft es bei Sonja Petrkowsky. Sie hat sich ganz der Mode versprochen und zeigt auf ihrem Blog „Fashiontweed“ einen eigens entwickelten Stil, den sie selbst als eklektisch bezeichnet: Eine ständig wechselnden Mischung aus maskulin und feminin.

Erleben Sie Österreichs größten Marktplatz einmal offline!



Besuchen Sie Sophie, Manuel, Angie und Sonja im willhaben Vintage-Wohnzimmer. Interviewanfragen bitte an: presse @ willhaben.at

Der Fesch´markt Wien findet von 15. bis 17. Juni 2018 in der Ottakringer Brauerei statt.

Mehr Informationen dazu finden Sie hier: https://www.facebook.com/events/2069620939991958/

willhaben Blogger-Sale am Fesch´markt-Wien

Datum: 15.06.2018

Ort: Ottakringer Brauerei

Ottakringer Platz 1, 1160 Wien, Österreich

Url: https://www.facebook.com/events/2069620939991958/

Datum: 16.06.2018

Ort: Ottakringer Brauerei

Ottakringer Platz 1, 1160 Wien, Österreich

Url: https://www.facebook.com/events/2069620939991958/

Datum: 17.06.2018

Ort: Ottakringer Brauerei

Ottakringer Platz 1, 1160 Wien, Österreich

Url: https://www.facebook.com/events/2069620939991958/

