Internationaler Haydn Gesangswettbewerb in Rohrau

65 Teilnehmer aus 23 Nationen

St. Pölten (OTS/NLK) - Im Rahmen der HAYDN GEDENKTAGE fand am 2. und 3. Juni anlässlich des 209. Todestages von Joseph Haydn der „1. Internationale Haydn-Wettbewerb für klassisches Lied und Arie“ in Rohrau, dem Geburtsort des großen Komponisten, statt. Der Wettbewerb, der vom Land Niederösterreich zusammen mit der Initiative „Haydnregion Niederösterreich“ ausgeschrieben und im Schloss Rohrau und dem Haydn Geburtshaus ausgetragen wurde, fand am Sonntagabend im Rahmen des Finalkonzertes samt Preisverleihung einen festlichen Abschluss. Den Vorsitz der hochkarätig besetzten, achtköpfigen Jury hatte Kammersängerin Angelika Kirchschlager inne, die gemeinsam mit Landesrat Ludwig Schleritzko und Vertretern der Preisstifter die Übergabe der sechs Urkunden vornahm.

Der junge deutsche Bariton Konstantin Krimmel aus Ulm konnte sowohl den vom Land Niederösterreich gestifteten und mit 8.000 Euro dotierten ersten Preis sowie den mit 1.500 Euro dotierten Preis für die beste Arieninterpretation entgegennehmen. Über den zweiten Platz (4.000 Euro) sowie den Preis für die beste Liedinterpretation (1.500 Euro) konnte sich die Mezzosopranistin Elli Vallinoja aus Finnland freuen. Der dritte Preis, dotiert mit 2.000 Euro und zur Verfügung gestellt von der Marktgemeinde Rohrau, erhielt die britische Mezzosopranistin Olivia Warburton.

Die Preisträger konnten sich in drei Runden gegen insgesamt 65 Teilnehmer aus 23 verschiedenen Nationen durchsetzen. Das begeisterte Publikum im bis auf den letzten Platz besetzten Konzertsaal des Haydn Geburtshauses konnte sich vom hohen künstlerischen Niveau der Teilnehmer überzeugen und belohnte den beeindruckenden Auftritt des Preisträgers Konstantin Krimmel nicht nur mit herzlichem Applaus, sondern auch mit dem in der Höhe von 1.500 Euro dotierten „Publikumspreis“.

