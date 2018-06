FPÖ-Hafenecker: „SPÖ ist Staupartei Nummer eins in Österreich“

„SPÖ lehnt temporäre Freigabe der Pannenstreifen ab“

Wien (OTS) - „Die SPÖ stellt sich mit ihrer Ablehnung der temporären Freigabe von Pannenstreifen wieder einmal gegen die Autofahrer und vor allem gegen die unzähligen Pendler, die davon profitieren würden. Die Maßnahme soll dazu dienen, das Risiko von Staus zu verringern, den Verkehr flüssig zu halten und damit auch die Verkehrssicherheit zu verbessern. Dass dies nun von der SPÖ als 'Populismus' kritisiert wurde, ist angesichts der unzähligen Vorteile des Projekts, vollkommen haltlos und zeigt wieder einmal eindrucksvoll, dass die SPÖ nur mit billiger Polemik und ohne Sachverstand agiert", erklärte FPÖ-Verkehrssprecher NAbg. Christian Hafenecker.

„Die SPÖ scheint dem Vorbild der Grünen in Wien zu folgen, die bereits mit ihrem Vorschlag zur Einführung einer Citymaut ein eindeutiges Signal in Richtung der Autofahrer gesendet haben. Denn anstatt diese mit sinnvollen Maßnahmen zu unterstützen, greift bei den Linken scheinbar eine 'Pendlerfeindlichkeit' um sich, die jeder Grundlage entbehrt. Die vom Bürger gewählten Mandatare der SPÖ sollten endlich wieder zu ihrer eigentlichen Aufgabe als Politiker zurückkehren und im Sinne der Bevölkerung arbeiten, anstatt sich mit inhaltsleerer, Schein-Oppositionspolitik lächerlich zu machen", so Hafenecker.

