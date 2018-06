Beachvolleyball Baden garantiert Beachvolleyball hautnah

BADEN OPEN erstmals Turnier auf der FIVB World Tour

Baden (OTS) - Ab 8. Juni wird im Strandbad Baden wieder Beachvolleyball hautnah für bis zu 30.000 sommer- und partyhungrige Sportfans geboten. Zuerst kämpfen beim CEV Youth Cup Final (8.-10.) die Nachwuchshoffnungen (U19) aus Europa um fünf Startplätze bei den Olympischen Jugendspielen in Buenos Aires (ARG), beim FIVB World Tour BADEN OPEN (13.-17.) sind die Vizeweltmeister Clemens Doppler und Alexander Horst sowie Katharina Schützenhöfer und Lena Plesiutschnig Österreichs größte Hoffnungen auf Gold, Silber oder Bronze. Beachvolleyball Baden 2018 wird präsentiert von SPORT.LAND.NÖ.

" Beachvolleyball Baden ist Beachvolleyball hautnah. Nirgends auf der World Tour sind die Fans näher am Geschehen. Wir versprechen in den fast zwei Wochen viel Sommer, Party und Spitzensport “, so Veranstalter Dominik Gschiegl von der Agentur Vision05. Auch abseits des Centercourts geht die Party weiter. Am Samstag, 16.6., gibt’s z.B. die KRONEHIT Beach Party presented by HYPO NOE. Tickets & Infos: www.beachvolleyball-baden.at.

