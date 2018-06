ARBÖ: Großer Fanansturm nach Spielberg zum Red Bull Ring: Vorsicht Stau!

Motorsport-Fans kommen von Freitag, 08.06. bis Sonntag, 10.06. am Red Bull Ring im obersteirischen Spielberg bei Zeltweg bei ADAC GT Masters voll auf ihre Kosten!

Wien (OTS) - Tausende Besucher werden zu den beiden Rennen am Samstag und Sonntag erwartet. Daher sollten Autofahrer an den beiden Tagen bei der An- und Abreise speziell auf der Murtalschnellstraße (S36) vor den Auf- und Abfahrten Knittelfeld-West und Zeltweg-Ost mit Staus rechnen. Vor Ort wird ein bewährtes Verkehrsleitsystem die Autofahrer zu den Parkplätzen führen. Sämtliche Parkplätze befinden sich in Gehdiestanz zur Rennstrecke. "Kostenlose Park & Bike Parkplätze in der Nähe sorgen außerdem für ausgezeichnete Radabstellplätze. Die Radwege führen direkt zur Rennstrecke und sind gut ausgeschildert!", erklärt Jürgen Fraberger vom ARBÖ Informationsdienst.



