Ergebnis einer CIO-Umfrage von Harvey Nash

KPMG: Vorstände erhöhen eiligst Investitionen für Datenschutz und Sicherheit, um DSGVO-konform zu werden und Datenverstöße zu vermeiden

London (ots/PRNewswire) -

Bedrohungen durch Cyberkriminalität erreichen Rekordhöhe

Nur ein Fünftel der IT-Führungskräfte weltweit ist gut auf einen Cyberangriff vorbereitet

Über ein Drittel der Organisationen waren nicht DSGVO-konform

Vorstände erhöhen die Investitionen für Datensicherheit und Datenschutz, um in aller Eile DSGVO-konform zu werden und höchst schädliche Datenverstöße zu vermeiden, die ein Rekordhoch erreicht haben, berichtet die CIO-Umfrage 2018 von Harvey Nash/KPMG (http://www.hnkpmgciosurvey.com).

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/701558/KPMG_Logo.jpg )

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/701606/Harvey_Nash_Logo.jpg )

Die weltweit größte Umfrage bei IT-Führungskräften, die Antworten von Unternehmen mit jährlichen Ausgaben für Cybersicherheit von bis zu 46 Mrd. US-Dollar analysiert, ergab, dass fast ein Viertel (23 Prozent) mehr Befragte als im Jahr 2017 Verbesserungen der Cybersicherheit priorisieren, da die Bedrohungen durch Cyberkriminalität Rekordzahlen erreichen. Das Management von betrieblichen Risiken und Compliance hat ebenfalls eine deutlich höhere Priorität (plus 12 Prozent). Diese beiden Bereiche stellen die am schnellsten wachsenden IT-Prioritäten der Unternehmensvorstände dar.

IT-Führungskräfte stehen heute vor der Herausforderung, umfangreiche, kundenorientierte Daten in einer risikobehafteten Umgebung bereitzustellen. Das Augenmerk von CIOs richtet sich weiterhin auf Bedrohungen der Datensicherheit und des Datenschutzes, aber während Maßnahmen zur Verbesserung der Datensicherheit in Unternehmen und durch Gesetze wie die DSGVO in Gang gesetzt wurden, rechnete über ein Drittel (38 Prozent) der Befragten im April damit, dass sie zum Stichtag nicht DSGVO-konform sein würden. Darüber hinaus sind 77 Prozent der IT-Führungskräfte "am meisten besorgt" über die Bedrohung durch organisierte Cyberkriminalität, gegenüber 71 Prozent im letzten Jahr. Nur ein Fünftel (22 Prozent) gibt an, auf einen Cyberangriff gut vorbereitet zu sein.

Die Umfrage ergab, dass Vertrauen der neue Kampfplatz für die IT ist, da Unternehmen das umsatzsteigernde Potenzial der Nutzung von Kundendaten mit dem Bedürfnis nach Privatsphäre und Sicherheit in Einklang bringen müssen. Diejenigen Unternehmen, die dieses Gleichgewicht am erfolgreichsten managen (kundenorientierte Organisationen), weisen eine um 38 Prozent höhere Rentabilität auf als ihre Wettbewerber. Das Bestreben, Daten zu schützen, hat jedoch zu einer enormen Nachfrage nach "Sicherheits- und Resilienzkompetenzen" geführt, die mit einem Anstieg von 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr am stärksten zugenommen haben.

Lesen Sie die vollständige Pressemitteilung hier (https://www.harveyn ash.com/group/mediacentre/2018/06/boards_ramp_up_investment_in_data_p rivacy_and_security_in_rush_to_become_gdpr_compliant_and_avoid_da/ind ex.asp). Wenn Sie weitere Informationen über die Umfrage erhalten oder eine vollständige Ausgabe der Ergebnisse anfordern möchten, besuchen Sie bitte http://www.hnkpmgciosurvey.com.

Rückfragen & Kontakt:

Michelle Smith

Harvey Nash

michelle.smith @ harveynash.com

+44(20)7333-2677

Amy Greenshields

KPMG International

+1-416-777-8749

amygreenshields @ kpmg.ca