Reflex Photonics eröffnet neue Geschäftsstelle in Paris

Montréal (ots/PRNewswire) - Reflex Photonics freut sich, die Eröffnung einer neuen Geschäftsstelle in Paris zur besseren Betreuung seiner wachsenden Kundschaft in Europa bekannt zu geben. Reflex Photonics Europe liegt strategisch günstig im Zentrum von Paris, nur einen Katzensprung vom Place Vendôme entfernt. Die Eröffnung ist ein wichtiger Meilenstein, da Reflex Photonics aktiv danach strebt, sein europäisches Angebot durch den Ausbau seiner Präsenz vor Ort zu stärken.

Pierre Cardinal, Director of International Sales fügt hinzu:

Die Eröffnung dieser Geschäftsstelle zeigt unser Engagement auf dem europäischen Markt. Dank dieser neuen Geschäftsstelle wird Reflex Photonics sein Wachstum in der Region fortsetzen und unseren lokalen Kunden in den Schlüsselbereichen Luftfahrt/Avionik, Verteidigung und industrielle Märkte einen besseren Support bieten können. Es ist unerlässlich, ausgezeichnete Beziehungen mit allen strategischen Akteuren in diesen Märkten zu aufzubauen, und unsere neue Geschäftsstelle ist ein erster Schritt, um sicherzustellen, dass Reflex Photonics besser positioniert ist, bestehende und neue Kunden in der gesamten europäischen Region zu betreuen. Darüber hinaus gewährt das neu eingeführte Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) zwischen Kanada und der Europäischen Union Reflex Photonics einen verbesserten Zugang bei Dienstleistungen und dem öffentlichen Beschaffungswesen und bietet unserem Unternehmen somit zollfreien Zugang zu diesen Lieferketten für globale Geschäftsmöglichkeiten.

Repräsentanten von Reflex Photonics werden auf der 2018 Eurosatory Defense & Security International Exhibition, die vom 11. bis 15. Juni in Paris stattfindet, im kanadischen Pavillon vor Ort sein.

Über Reflex Photonics

Das 2002 gegründete Unternehmen Reflex Photonics entwickelt robuste optische High-Speed-Transceiver-Module und parallel eingebettete Optik- (http://reflexphotonics.com/embedded-transceivers/) Produkte für Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Avionik, Telekommunikation, Datenzentren und industrielle Anwendungen.

Das Unternehmen reagiert auf die zunehmende Marktnachfrage nach High-Speed-Verbindungen in eingebetteten Höchstleistungsrechnern. Unsere Produkte ermöglichen Geräteentwicklern, kleinere, kostengünstigere und Energie sparende Systeme zu entwickeln, die präziser arbeiten und schnellere Datenverbindungen gewährleisten.

Rückfragen & Kontakt:

Jean-François Cyr

jfcyr @ reflexphotonics.com

Mehr Informationen - Reflex Photonics Website

Reflex Photonics Inc.

16771, Chemin Ste-Marie

Kirkland, QC, H9H 5H3, Kanada

+1-514-842-5179 (Montréal)

+1-408-715-1781 (USA)