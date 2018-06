Heute SHOW ANGEWANDTE 18 mit neuem Format in der Expedithalle

Show um 20.30 Uhr auch via Livestream

Wien (OTS) - Die SHOW ANGEWANDTE 18 – die jährliche Modenschau der Studierenden und AbsolventInnen der Modeklasse der Universität für angewandte Kunst Wien – unter der Leitung von Hussein Chalayan findet heute Abend in der Expedithalle in Wien-Favoriten statt. Statt einer klassischen Laufstegschau wird heuer mit dem Format experimentiert: Auf im Raum verteilten Inseln werden die Kollektionen unterschiedlich inszeniert, das Publikum bewegt sich frei dazwischen uns gestaltet so seine eigene Show. Dazu performt die Musikerin, Produzentin und Medientheoretikerin Ana Threat live spezielle Soundscapes.

Livestream um 20.30 Uhr: Wegen des großen Publikumsandrangs werden wieder zwei gleichwertige Shows gezeigt, um 18.30 Uhr und um 20.30 Uhr. Die zweite Show wird im Internet übertragen, um auch dem international interessierten Publikum die Möglichkeit zu geben, live dabei zu sein: auf der Website der Angewandten http://dieangewandte.at/ und auf Instagram unter https://www.instagram.com/notjustalabel/.

Showfotos: Morgen, Mittwoch, 6.6., werden Fotos von der Show Angewandte 18 zum Download zur Verfügung stehen: www.dieangewandte.at/presse. Nennung der Designerinnen und Fotocredits obligatorisch.

Partner und Sponsoren: Expedithalle / Sisley / Gruppa L’Ultima / oeticket.com / Doll’s Blumen / Amann Group / Fein Jersey Fabrics / Felber / Gabler Band / Getzner / Groz-Beckert / Gutos / Heiligenstädter Reissverschlüsse / Illy / Julia Marnics / Johanna Bauer Schmuckdesign / KAI / Kings 92‘ / Muehlmeier / Kufner / Le Meridien / Polyklamott / Prym / Pull&Eat / Rani Bageria / Simons / Stoeffler GmbH / Fastening Products Group / Mühlbauer / Wendler inside/ Vöslauer / YKK Little Parts. Big Difference / Zakfabriek

Hauptmedienpartner: derstandard.at/Der Standard

Medienpartner: Ö1 – ORF / Indie / DIVA / Not Just A Label

Rückfragen & Kontakt:

Universität für angewandte Kunst Wien

Andrea Danmayr

Presse und Medienkommunikation

01 71133 2004

presse @ uni-ak.ac.at

www.dieangewandte.at