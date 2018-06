Aviso: Pressekonferenz "European Youth Forum Neumarkt" – EYFON

EU-Kommissar Hahn und Präsident Leitl präsentieren neue europäische Bildungsinitiative, 08. Juni 2018

Wien (OTS) - Im März 2018 wurde das Europahaus, die Burg Forchtenstein in Neumarkt in der Steiermark von der gemeinnützigen Stiftung EYFON übernommen, die als Begegnungs- und Dialogzentrum es bis zu 1000 jungen EuropäerInnen (EU+; Schwerpunkt Österreich und Süd-/Osteuropa) von 16 bis 25 Jahren erlauben wird, sich mit Europathemen auseinandersetzen und in ihren Heimatländern als „Botschafter“ des Europäischen Einigungsgedankens zu fungieren.

Einladung zur Pressekonferenz "EYFON, eine neue europäische Bildungsinitiative"

mit

EU Kommissar Johannes Hahn und

Präsident Christoph Leitl

am 8. Juni 2018 um 10:00 Uhr

im Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien einladen.

EYFON wird neben Förderungen maßgeblich von europaweit tätigen Unternehmen finanziert und soll das Europabewusstsein besonders der jungen Generation stärken.

Wir ersuchen um Anmeldung unter comm-rep-vie-presse@ec.europa.eu

Weitere Informationen unter:

www.eyfon.at

GF Mag. Christian Buchmann

christian.buchmann@eyfon.at

Rückfragen & Kontakt:

Vertretung der EU-Kommission in Österreich

Heinz-Rudolf Miko

Pressesprecher

++43 6767 90 80 45

Heinz-Rudolf.Miko @ ec.europa.eu