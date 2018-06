Mopedlenker bei Verkehrsunfall schwer verletzt worden

Wien (OTS) - Am 04.06.2018 kam es gegen 07:35 Uhr am Wiedner Gürtel (4. Bezirk) zu einem Unfall zwischen einem Mopedlenker (27) und einem Omnibus. Laut Erhebungen des Verkehrsunfallkommandos touchierte der 27-Jährige nach einem abrupten Spurenwechsel den Bus und kam zu Sturz, wodurch sich der Mann schwere Verletzungen zuzog. Er wurde mit diversen Knochenbrüchen und anderen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

