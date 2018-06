Fesch'markt Wien #16

Gemeinsam abtauchen am Fesch'markt ...

Wien (OTS) - Alle passionierten Tiefseetaucher können bald am Fesch'markt in der Ottakringer Brauerei wahre Designschätze heben. Ausgefallene T-Shirts, Naturkosmetik, luftige Sommeroutfits und außergewöhnliche Delikatessen warten darauf geangelt zu werden. Der Gastrobereich am Vorplatz lädt zu Experimenten wie Schnecken und Känguru-Würstchen - aber auch alle Traditionalisten dürfen sich auf Knödelvariationen freuen. In den Hängematten wippt es sich am besten zu den Sounds von Jakob Bouchal, Piwo, Michael Weiler und Attila, die als Fesch'DJs die Decks zum Glühen bringen.

Angesagte BloggerInnen wie Sophiehearts, Meanwhile in awesome town und Hellopippa kann man beim Blogger-Sale von willhaben antreffen. Zwischen Blechspielzeug, Lilienporzellan und Vintage Mobiliar finden sie sich im fast schon traditionellen „Vintage Wohnzimmer“ ein, um Gustostückerl aus ihren Kleiderschränken feilzubieten.

Aber ein Fesch'markt ist nicht nur zum Shoppen da - am Freitag flutet das Volxkino mit Wes Andersons Meisterwerk „Life Aquatic“ die Ottakringer Brauerei. Ab 21:30 Uhr starten die skurrilen Tiefseetaucher unter dem Kommando von Steve Zissou mit ihrer Forschungsarbeit. Tagsüber wird bei der feschen Workshopreihe selbst Hand angelegt: Estudiopicaflor zeigt wie man Notizbücher bindet und Stempel schnitzt, der eigene Hulla Hoop Reifen kann zusammen mit Hoop Your Body designt werden, mit Blatt&Dorn wird die eigene grüne Hausapotheke gebraut und blubbergarten führt in die Welt des Fermentierens ein.

Hat hier jemand gerade WUNDERTÜTE gesagt?! Die limitierten Kultsackerl fehlen natürlich auch bei diesem Event nicht und überraschen mit frechen Prints, kostenlosen Eintritten zu Museen, Produkten von Ausstellern und Kleinproduzenten, entspannenden Teemischungen, Strandlektüre und Kosmetik. Die neuen Sprüche EINE HAND FESCH'T DIE ANDERE, SUPER FAST JELLY FESCH und FÜR DIE FISCH sollten bei keinem ernstzunehmenden Shopping-Ausflug fehlen.

Samstag und Sonntag von 11 Uhr bis 20 Uhr findet wieder unsere beliebte Kleidertauschbörse in der Kunsttankstelle statt. In der Grundsteingasse 45 suchen neben Kleidung auch Bücher, Pflanzen, Spiele und Vinyl ein neues Zuhause. Maximal drei Kilo Gewand dürfen mitgebracht werden. Alles andere wird stückweise getauscht. Volkshilfe Wien und Wiener Hilfswerk freuen sich auf die zahlreichen Spenden.

Freitag, 15.6. 14 - 22 Uhr

Samstag, 16.6. 11 - 20 Uhr

Sonntag, 17.6. 11 - 20 Uhr

Ottakringer Brauerei / Ottakringer Platz 1 / Eintritt: 4 Euro / Kinder bis 12 Jahre gratis / www.feschmarkt.info

Rückfragen & Kontakt:

Stefanie Elias

stefanie @ feschmarkt.info