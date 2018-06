EANS-Adhoc: Frauenthal Holding AG / ERIKA HOCHRIESER wird zum Vorstand bestellt

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Vorstand/Stellungnahmen

05.06.2018

Wien - Der Aufsichtsrat der Frauenthal Holding AG, hat heute Frau Mag. Erika Hochrieser mit sofortiger Wirkung für zwei Jahre in den Vorstand der Frauenthal Holding AG als CFO bestellt. Sie übernimmt damit die Verantwortung für die Finanzen, das interne und externe Reporting, Treasury, IT und Investor Relations in der Frauenthal-Gruppe. Erika Hochrieser ist seit 2004 bei Frauenthal tätig und war zuletzt für den Finanzbereich der Frauenthal-Gruppe zuständig.

Der Vorstand der Frauenthal Holding umfasst nunmehr drei Mitglieder:

Vorstandsvorsitzender Dr. Hannes Winkler verantwortlich für die Division Frauenthal Handel, Recht, Interne Revision und Human Resources, Dr. Martin Sailer zuständig für die Division Frauenthal Automotive, Business Development und Organisation sowie Mag. Erika Hochrieser als CFO.

