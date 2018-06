Privatklinik Graz Ragnitz: Neue Geschäftsführung seit Ende April

Graz, (OTS) - 5. Juni 2018: Mag. (FH) Johann Hartner (46) ist neuer Geschäftsführer der Privatklinik Graz Ragnitz. In dieser Funktion ist er auch Verwaltungsdirektor und komplettiert die Kollegiale Führung.

Mag. (FH) Johann Hartner ist langjähriger Kenner der steirischen Gesundheitsbranche. Er kennt auch die Privatklink Graz Ragnitz. Von 2013 bis 2015 war er bereits Verwaltungsdirektor. Nun kehrt er in der Funktion des Geschäftsführers zurück. In der Zwischenzeit sammelte er Erfahrungen im Strategischen Management eines international tätigen Versicherungskonzerns.

„ Wir freuen uns, dass wir Johann Hartner als Geschäftsführer der Privatklinik Graz Ragnitz zurückgewinnen konnten. In dieser Funktion wird er die Weiterentwicklungen des Hauses entscheidend mitgestalten und so einen wichtigen Beitrag für die regionale Gesundheitsbranche leisten “, ist Mag. Martin Fuchs, Vorstand für das operative Geschäft der PremiQaMed Group, überzeugt.

Privatklinik Graz Ragnitz: Medizinische Behandlung auf höchstem Niveau

Die Privatklinik Graz Ragnitz, ein Betrieb der PremiQaMed Group, ist ein wichtiges medizinisches Zentrum in Graz und eine beliebte Geburtsklinik in der Steiermark. Sie bietet umfassende medizinische Betreuung und kompetente Pflege in familiärem Ambiente. Zum breiten Leistungsspektrum zählen: Behandlung von Erkrankungen des Bewegungs- und Stützapparates sowie von Herz-, Gefäß-, Magen-, Darm- und Lungenbeschwerden. Urologie, Chirurgie und HNO sind weitere Schwerpunkte. Zur Diagnostik stehen alle bildgebenden Verfahren wie CT, MRT, Röntgen und Ultraschall zur Verfügung. Im Ordinationszentrum befinden sich eine Kassenpraxis und Wahlarztordinationen vieler renommierter Fachärzte.

PremiQaMed Group

Die PremiQaMed Group ist ein führender Betreiber privater Gesundheitsbetriebe in Österreich und eine 100-prozentige Tochter der UNIQA Österreich Versicherungen AG. Rund 1.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im Unternehmensverbund tätig. Zur Unternehmensgruppe gehören die Privatklinik Döbling, das Ambulatorium Döbling, die Privatklinik Confraternatität und die Goldenes Kreuz Privatklinik in Wien, die Privatklinik Wehrle-Diakonissen in Salzburg sowie die Privatklinik Graz Ragnitz. Im Rahmen von Private-Public-Partnership (PPP)-Modellen mit der SVA betreibt die PremiQaMed Group auch das auf Rehabilitationsmedizin spezialisierte Klinikum Malcherhof Baden sowie das SVA Gesundheitszentrum in Wien.

