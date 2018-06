Erfolgreiche Daytime bei RTL II am Montag: Starker Auftakt von "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken"

München (ots) -

"Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" mit 8,4 % MA

Starke Werte bei "Köln 50667"

RTL II-Tagesmarktanteil von 7,1 %

Starker Auftakt für die RTL II-Sozialreportage "Hartz und herzlich -Tag für Tag Benz-Baracken": Mit 8,4 % MA (14-49) läutete das neue Format den Vorabend erfolgreich ein. In der jungen Zielgruppe (14-29 Jahre) erreichte die Sozialreportage starke 10,4 % MA. Vor einem Jahr warf "Hartz und herzlich" einen viel beachteten Blick in die Mannheimer "Benz-Baracken". "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" begleitet die Einwohner weiterhin in ihrem Alltag.

Besonders erfolgreich am Vorabend war "Köln 50667": Die Soap erzielte 13,4 % MA (14-49 Jahre) und einen Topwert von 22,0 % MA bei den jungen Zuschauern (14-29 Jahre). Danach erreichte "Berlin - Tag & Nacht" 9,1 % MA (14-49 Jahre) und 11,1 % MA bei den 14-29-Jährigen.

In der Primetime überzeugte die letzte Folge der Doku-Soap "Promis auf Hartz IV" mit 5,8 % MA (14-49 Jahre) und 8,2 % MA (14-29 Jahre).

Insgesamt erzielte RTL II gestern einen Tagesmarktanteil von 7,1 % (14-49 Jahre).

Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 04.06.2018, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.

