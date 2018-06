5-Sterne und ein neuer Markt für 9Weine

Die 9Weine Erfolgsgeschichte auf Puls4

Der Fokus liegt auf Traffic-Ausbau und Erhöhung der Konversionsrate mittels gezielter SEO-Aktivitäten Michael Prünner

Mattersburg (OTS) - Plopp, 9Weine, das E-Commerce Startup für Wein ist wieder einmal in Feierlaune. Puls4 zeigte in der beliebten Start-Up Show „2 Minuten 2 Millionen - Das Leben nach der Show“ Dienstagabend die beispielhafte Erfolgsstory des Unternehmens - Ein Nachbericht mit sternenklaren Zukunftsaussichten.

Milestone: Die 1000. Kundenbewertung mit „sehr gut“

9Weine hat ein klares Ziel: Die flüssigste Customer Experience, die die Weinwelt je gesehen hat.

Durch eine vorselektierte Weinauswahl, individuelle und ehrliche Weinbeschreibungen sowie eine Rekordlieferzeit wurden Bestellungen zu emotionalen Kauferlebnissen gemacht. Diese Tage wurde die tausendste Kundenbewertung der Kategorie „sehr gut“ über diverse Bewertungsportale gezählt und täglich kommen weitere aus aller Welt hinzu. „Von Beginn an haben wir jegliche Kundenbewertungen im Internet sehr ernst genommen und daraus resultierend Maßnahmen ergriffen, um die Kundenzufriedenheit stetig zu verbessern. Das hat uns zum bestbewertetsten Weinshop europaweit gemacht“ gibt sich Herbert Zerche, CEO von 9Weine zufrieden.



Die flüssige Revolution des Marktes

Die beiden Gründer Herbert Zerche und Michael Prünner revolutionieren mit 9Weine den Markt und bieten Nicht-Weinkennern oder Weinliebhabern mit wenig Zeit, vorselektierte Weine – zum besten Preis-Genussverhältnis. Damit ist 9Weine eine trinkbare Innovation. Das wissen auch 340 CONDA Crowdinvestoren, die in wenigen Tagen ein Investment von über 280.000 Euro einbrachten. Aktivitäten zur Weiterentwicklung und Optimierung der Plattform beeinflussten die Customer Experience positiv. Die Kundenanzahl konnte von 5.000 auf 30.000 versechsfacht werden. Der Umsatz um 300% zum Vorjahr gesteigert werden.

Frisches Kapital, neuer Markt

Nach erfolgreicher Positionierung von 9Weine am heimischen Markt soll nun auch gezielt der deutsche Weinmarkt angesprochen werden. „Es ist uns gelungen, 9Weine am österreichischen Markt erfolgreich zu etablieren. Der nächste logische Schritt ist die Vergrößerung der Bestandskunden aus Deutschland. Der Fokus liegt auf Traffic-Ausbau und Erhöhung der Konversionsrate mittels gezielter SEO-Aktivitäten“ so Michael Prünner. Bei einem Gesamtmarktvolumen von zwei Milliarden Litern Wein, sprich 24 Liter Wein und Sekt pro Kopf gilt es das Potential voll auszuschöpfen.

Über 9Weine

9Weine ist Österreichs erster vollständig kuratierter Weinstore für Weinliebhaber, die gerne hochwertigen Wein trinken, aber sich nicht mit dem komplexen Thema Wein beschäftigen wollen. 9Weine bietet exklusiv für seine Mitglieder, handverlesene und verkostete Weine zum garantiert besten Preis-Genussverhältnis.

Auf www.neunweine.at finden sich neben handverlesenen Weinen auch saisonale Selektionen und Abomodelle für Einsteiger und Weinliebhaber.

